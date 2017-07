ISIN thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (06.07.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie auf dem höchsten Niveau seit zwei Jahren - AktienanalyseDie Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) stand zuletzt hoch oben in der Gunst der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dafür habe es gleich mehrere Gründe gegeben: Zum einen habe der Bundestag Rüstungsprojekte in Milliardenhöhe freigegeben, darunter den Kauf von fünf Korvetten für rund 2 Mrd. Euro, wovon Händlern zufolge rund 40 Prozent auf thyssenkrupp entfallen dürften. Zum anderen habe der Konzern für seine schwächelnde Anlagenbausparte ein Sparprogramm angekündigt. Darüber hinaus habe die EU ihr Vorgehen gegen Billigimporte aus China verschärft. Und auch Analysten würden dem DAX-Konzern immer mehr zutrauen.Charttechnisch habe sich das Bild dadurch deutlich aufgehellt. Die thyssenkrupp-Aktie notiert auf dem höchsten Niveau seit zwei Jahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2017)