Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,306 EUR -1,14% (12.04.2017, 15:23)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (12.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse, bei der Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) dabei zu bleiben.Bei der Suche nach einer Lösung für die Stahlsparte stünden thyssenkrupp noch einige Probleme bevor. Nachdem die thyssenkrupp AG die Arbeitnehmerseite in der vergangenen Woche über ihre Pläne informiert habe, mehre sich der Widerstand. Die Kritik könnte auch Auswirkungen auf das operative Geschäft haben.Bei den Arbeitnehmern komme der geplante Abbau von 300 Stellen gar nicht gut an. Die IG Metall befürchte, dass deutlich mehr Arbeitsplätze gefährdet seien, als bisher angekündigt. Laut Betriebsratschef Günter Back könnten bis zu 4.050 Stellen betroffen sein.Die Protestaktionen der Arbeitnehmer könnten auch Auswirkungen auf die Produktion haben. Ein langwieriger Arbeitskampf beim Sorgenkind Stahl würde den DAX-Konzern weiter belasten. Grundsätzlich sei es aber positiv, dass die Unternehmensleitung konkrete Pläne für das kriselnde Geschäft präsentiere. Neue Impulse würde vor allem eine Einigung mit Tata liefern.Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,225 EUR -1,05% (12.04.2017, 15:15)