ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (08.02.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Stahlbranche befinde sich im Wandel. Nach schwierigen Jahren komme die Konsolidierung ins Rollen, die Billigimporte aus China seien rückläufig und die Aussicht auf steigende Stahlpreise treibe die Wertpapiere an.Wichtig für die Stahlkonzerne sei, dass die lang ersehnte Konsolidierung in der von Überkapazitäten geprägten Branche Fahrt aufnehme. thyssenkrupp möchte das Stahlgeschäft mit dem indischen Wettbewerber Tata Steel fusionieren und auf Dauer abstoßen. ArcelorMittal möchte die marode italienische Stahlhütte Ilva übernehmen.voestalpine wiederum lehne Zukäufe im Rahmen der Konzentration in Europa ab und möchte das eigene Stahlgeschäft auch auf der grünen Wiese nicht ausbauen. Chef Wolfgang Eder rechne eher mit positiven als mit negativen Auswirkungen. voestalpine habe am Donnerstag Zahlen präsentiert. In den ersten neun Monaten sei das EBIT um 53% auf 835 Mio. Euro geklettert, die Erlöse seien um knapp 17% auf 9,5 Mrd. Euro gewachsen. Auch wenn die Erwartungen damit knapp verfehlt worden seien, zeige dies, dass sich die Stahlkonzerne auf dem richtigen Weg befinden würden. Die Tendenz sei also weiter positiv.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen thyssenkrupp-Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: