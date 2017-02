ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (09.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Der Konzern sei in Q1 2016/17 (31.12.) ergebnisseitig hinter den Analysten-Prognosen zurückgeblieben. Industrial Solutions habe Steel Americas als "Problembereich" abgelöst. Der Ausblick für 2016/17 (u.a. bereinigtes EBIT: rund 1,7 Mrd. Euro) sei bestätigt worden. Der Analyst sehe hier den Konzern auf Kurs (Ausnahme: freier Cashflow vor M&A). Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen seien weiterhin stark verbesserungswürdig. Der Analyst habe seine Prognosen insbesondere sondereffekt- und steuerbedingt gesenkt. Er gehe weiterhin davon aus, dass das Mittelfristziel (bereinigtes EBIT von mindestens 2 Mrd. Euro) im nächsten Geschäftsjahr erreicht werde. Die Kursentwicklung werde in den kommenden Monaten weiterhin vor allem von den Erfolgsaussichten einer Stahlfusion (v.a. Tata Steel Europe) geprägt sein.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die thyssenkrupp-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 26,00 auf 25,00 Euro reduziert worden. (Analyse vom 09.02.2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,409 EUR -3,64% (09.02.2017, 11:07)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,418 EUR -4,01% (09.02.2017, 11:23)