Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,535 EUR -0,91% (03.07.2019, 09:08)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (03.07.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) von 14 Euro auf 13 Euro.Wie das "Manager Magazin" berichte, beabsichtige der Konzern, einen Teil der Einnahmen aus dem anvisierten Teilbörsengang der Aufzugsparte (Elevator Technologies) zur Stärkung der (Stahl-)Handelssparte (Material Services; Umsatz Gj. 2017/18 (30.09.): 14,71 Mrd. Euro; EBITDA: 377 Mio. Euro; EBITDA-Marge: 2,6%) zu verwenden. Laut dem Magazin solle thyssenkrupp-CEO Kerhoff bereits mit Klöckner & Co-CEO Rühl diesbezüglich Gespräche geführt haben. thyssenkrupp habe im Rahmen der strategischen Kehrtwende (Anfang Mai) angekündigt, dass für das Werkstoffgeschäft (Steel Europe, Material Services) Konsolidierungsoptionen geprüft würden. Klöckner & Co (Umsatz Gj. 2018: 6,79 Mrd. Euro; EBITDA: 227 Mio. Euro; EBITDA-Marge: 3,3%; Marktkapitalisierung per 02.07.2019: 516 Mio. Euro; Enterprise Value: 1,34 Mrd. Euro) weise sowohl in Europa als auch in den USA einen Marktanteil von rund 7% auf (jeweils Top-3-Unternehmen).Beide Unternehmen (Klöckner & Co, Material Services) hätten ihren Umsatzschwerpunkt in Deutschland/Europa sowie Nordamerika. Hier stelle sich nach Ansicht des Analysten dann die Frage nach der kartellrechtlichen Freigabe. Grundsätzlich würde Diermeier unter dem Aspekt Stärkung von Material Services eine Übernahme von Klöckner & Co begrüßen. Wettbewerbsrechtlich problematisch dürfte seines Erachtens auch ein Verkauf der Aufzugssparte an Kone (Meldung des "Platow Briefs") sein. Das Marktumfeld im Allgemeinen und insbesondere für das Werkstoffgeschäft (sinkende Stahlpreise bei steigenden Eisenerzpreisen) habe sich zuletzt weiter eingetrübt. Der Analyst habe daher seine Prognosen nochmals reduziert (u.a. EPS 2018/19e: -0,10 (alt: -0,07) Euro; EPS 2019/20e: +0,37 (alt: +0,49) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die thyssenkrupp-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 03.07.2018)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:12,595 EUR -2,36% (02.07.2019, 17:35)