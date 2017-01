ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (31.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Aufwärtstrendkanal weiterhin intakt - AktienanalyseUm etwa 80 Prozent konnte die Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) seit vergangenem Februar zulegen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Am vergangenen Freitag sei in Bochum die Hauptversammlung von thyssenkrupp über die Bühne gegangen. "Ihr Unternehmen thyssenkrupp wird heute schon viel mehr als das wahrgenommen, was es ist und künftig noch mehr sein will: ein leistungsfähiger Industriekonzern", habe Vorstandsvorsitzender Heinrich Hiesinger zu den anwesenden Aktionären gesprochen. "Die großen Schwankungen auf den Werkstoffmärkten zeigen, dass wir die Transformation von thyssenkrupp zu einem starken Industriekonzern fortsetzen müssen. Unser Ziel ist es, den Anteil der Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäfte auszubauen und profitabel zu wachsen. Das ermöglicht uns, in Zukunft stabilere Ergebnisse zu erwirtschaften", so Hiesinger weiter.Die Aktie von thyssenkrupp befinde sich seit einem knappen Jahr in einem Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie des Trendkanals verlaufe derzeit bei etwa 22,50 Euro. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 22,17 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 31.01.2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:23,605 EUR +0,58% (31.01.2017, 12:36)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:23,599 EUR +0,21% (31.01.2017, 12:15)