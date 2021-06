Klarna sei derzeit auf Rekordkurs. Der schwedische Zahlungsdienstleister komme nach der aktuellen Finanzierungsrunde auf eine Bewertung von fast 46 Milliarden Dollar. Während Corona das Wachstumstempo im Onlinehandel stark verstärkt habe, würden offenbar auch Investoren noch reichlich Potenzial sehen. Im letzten Jahr habe Klarna sein Transaktionsvolumen auf 56 Milliarden Dollar steigern können. Laut Klarna-Chef Sebastian Siemiatkowski könnte ein Börsengang in den USA noch in diesem Jahr stattfinden - ein Datum stehe noch nicht fest.



Ein milliardenschwerer Börsengang sei auch für das US-Fintech Chime geplant. Die Banking-App sei seit dem Start im Jahr 2012 zu einer der am schnellsten wachsenden Fintech-Plattformen aufgestiegen. 2020 habe diese sogar kurzzeitig den Online-Broker Robinhood Markets als das wertvollste Unternehmen unter den Finanz-Startups überholt. "Die aktuelle Marktkapitalisierung des Startups beträgt 14,5 Milliarden US Dollar, der Börsengang könnte Chime jedoch mit mehr als 30 Milliarden Dollar bewerten", sei Ivanov zuversichtlich. Der Sprung auf das Handelsparkett könnte Ende 2021 erfolgen.



Der US-Processing-Spezialist AvidXchange habe in der aktuellen Finanzierungsrunde 128 Millionen US Dollar einsammeln können. Im Fokus des Angebots stehe die Automatisierung von Abrechnungen und Zahlungen im KMU-Bereich. Das Unternehmen sei 2000 gegründet worden und wicke jährlich Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 140 Milliarden US Dollar ab. Bei einem Börsengang könnte eine Bewertung von sieben Milliarden US Dollar erreicht werden.



Und auch das brasilianische Fintech Nubank strebe an die Börse. Die Digitalbank, die von Warren Buffets Berkshire Hathaway unterstützt werde, solle bereits mit verschiedenen Investmentbanken im Gespräch sein und könnte durch sein Börsendebüt mit mehr als 40 Milliarden Dollar bewerten werden. Es wäre in jedem Fall einer der größten IPOs eines südamerikanischen Unternehmens. Ende 2021 könnte es bereits so weit sein. (Ausgabe vom 29.06.2021) (30.06.2021/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die globalen Investitionen in Fintechs haben seit Beginn der Corona-Pandemie wieder deutlich zugelegt - die Tendenz ist steigend, so Dmitry Ivanov, Geschäftsführer von Freedom Finance Deutschland.Laut der Studie "KPMG Pulse of Fintech" sei das Investitionsvolumen innerhalb des letzten Halbjahres 2020 sogar um das Doppelte gestiegen, was einem Gesamtvolumen von 105,5 Milliarden Dollar entspreche. Unter anderem hätten Neo-Banken wie das US-Unternehmen Chime, Revolut aus Großbritannien oder der schwedische Finanzdienstleister Klarna reichlich Kapital angezogen. "Wir rechnen damit, dass sich in nächster Zeit neben Digitalbanken vor allem auch die Bereiche Zahlungsdienstleistung, durch den Anstieg an E-Commerce-Unternehmen, sowie Cyber Security sehr positiv entwickeln werden", so Dmitry Ivanov. Eine gute Möglichkeit vom Wachstum der Unternehmen zu profitieren, sei laut dem Experten die Investition in deren Börsengange, denn gleich nach dem Start würden Aktien dieser Firmen üblicherweise rasant ansteigen.