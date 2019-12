China erobert die Welt des Glücksspiels

Macau ist eine Sonderverwaltungszone Chinas, in der das Glücksspiel legal ist. Schon jetzt hat man Las Vegas in den USA beim Umsatz mehr als deutlich überholt, machte zuletzt ein Plus von rund 21 Prozent.

Für Anleger sind die Aktien der chinesischen Gruppe somit in jedem Fall interessant. Lange galt dies nur für die Aktien der US-Konkurrenz rund um MGM oder Wynn und Sands. Auch diese Casino-Konzerne können nach wie vor große Gewinne erwirtschaften und kurbeln ihre Umsätze immer wieder aufs Neue an. Doch um Macau kommt man heute kaum noch herum.



Dazu kommen auch andere Unternehmen, die nicht unbedingt direkt mit dem Casino-Boom in China zu tun haben. Die International Game Technology ist zum Beispiel einer dieser Player, die man nicht sofort auf dem Schirm hat. Und doch kann das Unternehmen vom Casino Erfolg im Reich der Mitte nachhaltig profitieren. Hinter dem Konzern verbirgt sich der Weltmarktführer in der Produktion von Spielautomaten – derzeitiger Umsatz: rund zwei Milliarden Dollar. Dazu kommt eine Rendite von um die zwölf Prozent.

Zuletzt übernahm man ein bekanntes Online Casino und mischt somit auch in der Welt des Online Gamings kräftig mit.



Automaten sind das Kerngeschäft vieler Casinos





In vielen Casinos sind es vor allem die Automatenspiele, die für den Umsatz verantwortlich sind. Während man in Filmen oft nur den Roulettetisch sieht oder bei einer Runde Poker mitfiebern kann, sieht die Realität deutlich elektronischer aus. Da wird am Arm des Einarmigen Banditen gezogen oder Knopf um Knopf gedrückt.



Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, können davon nur profitieren. Und mit ihnen alle Aktionäre, die entsprechend mitgedacht haben und auf den Zug des Casino-Booms aufgesprungen sind. Dabei ist das Potential vermutlich noch lange nicht erreicht – insbesondere in Macau noch nicht. Doch auch Las Vegas hat in dieser Geschichte ganz sicher noch ein Wort mitzusprechen. (04.12.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Galaxy Entertainment Group Aktie in den vergangenen zwölf Monaten verdoppeln konnte.