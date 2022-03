Leider würden die Experten zu der Annahme neigen, dass es in dieser Kriegsphase kaum Fortschritte bei den Gesprächen geben werde. Infolgedessen dürfte die russische Kriegsmaschinerie in den kommenden Wochen unaufhaltsam vorankommen, ungeachtet der tapferen Bemühungen, ihr Einhalt zu gebieten.



Es bleibe zu hoffen, dass ein Volksaufstand in Moskau Putin zum Umdenken veranlasse oder dass er abgesetzt werde, doch eine Entwicklung der Ereignisse in diese Richtung sei sehr unwahrscheinlich. Historisch gesehen sei das russische Volk sehr duldsam; es neige dazu, die Handlungen seiner Führung hinzunehmen, ungeachtet der Härten, die ihm aufgezwungen würden.



Vor diesem Hintergrund würden die Experten davon ausgehen, dass die Rohstoffpreise für einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau verharren würden. Angesichts der jüngsten Entwicklungen könnte dies einen weiteren deutlichen Anstieg der Inflation bedeuten. Sie würden davon ausgehen, dass der Verbraucherpreisindex in der EU, den USA und im Vereinigten Königreich in den kommenden Monaten Steigerungen von 7, 9 beziehungsweise 10 Prozent erreichen werde.



Die steigenden Preise würden das verfügbare Einkommen der Verbraucher schmälern und das Wachstum in der Eurozone um etwa 2 Prozent und in den USA um 1 Prozent drücken, so die Schätzungen der Experten. Eine Rezession sei jedoch unwahrscheinlich, es sei denn, die Ölpreise würden sich aufgrund einer weiteren Eskalation noch wesentlich stärker als bisher erhöhen.



Mittelfristig seien die Experten der Ansicht, dass Zinsen und Anleiherenditen erheblich steigen müssten. Denn je höher die Inflation klettere und je länger sie anhalte, desto mehr würden sich die Inflationserwartungen auflösen und Zweitrundeneffekte auftreten. Infolgedessen werde der Pfad der geldpolitischen Straffung weitgehend so verlaufen, wie es die Experten erwarten würden - der Höhepunkt des Zinszyklus dürfte aber höher liegen, als bislang angenommen werde. (11.03.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine und der daraus resultierenden Sanktionen lassen Anleger Risikoanlagen fallen, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Den staatlichen Maßnahmen schließe sich die Privatwirtschaft an: Aus Abscheu gegenüber Putin und der Führung im Kreml, deren Krieg unzählige Menschenleben koste und Leid verursache, würden sich Unternehmen massenhaft aus Russland zurückziehen.Die Eskalation des Wirtschaftskriegs habe den Ölpreis auf über 130 US-Dollar pro Barrel ansteigen lassen, bevor er aufgrund der Zusage zusätzlicher Lieferungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Ländern zunächst wieder nachgegeben habe. Die Hoffnung, dass der ins Stocken geratene Vormarsch in der Ukraine zu einer Einstellung der Feindseligkeiten führen könnte, habe zur Wochenmitte für einen vorübergehenden Aufschwung bei Risikoanlagen gesorgt.