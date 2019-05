Seit Monatsbeginn habe der BRL über vier Prozent an Wert verloren und unter den Währungen der Schwellenländer am schlechtesten abgeschnitten. Der Grund für den derzeitigen Währungsverfall sei die Unfähigkeit der neuen brasilianischen Regierung, Reforminitiativen durch einen stark fragmentierten Kongress zu bringen. Seit Oktober 2018 habe es die amtierende Regierung nicht geschafft, vernünftige Kommunikationswege zu beschreiten, da sich die mehrheitsbildenden Fraktionen gegenseitig bekämpfen würden.



Trotz allem wäre es für den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ein Leichtes, die Wogen zu glätten, wenn er denn nur in der Lage wäre, seine ideologische Agenda auf Eis zu legen und den zentristischen Parteien etwas entgegenzukommen, ohne deren Mitwirken keine Gesetze im Kongress verabschiedet werden könnten. Dies wäre zwar sicherlich nicht Bolsonaros bevorzugte Option, da die Abkehr von der Politik seiner Vorgänger eines seiner Hauptwahlversprechen gewesen sei. Allerdings könnte die ultraliberale Fraktion um Minister Paulo Guedes und die Militärs um Vizepräsident Hamilton Mourão ihn davon überzeugen, seine Haltung zu lockern. Angesichts der schlechten Performance des BRL könnte dies eine taktische Rally auslösen. Darüber hinaus nähere sich der BRL einem Niveau, welches ein Einschreiten der Brasilianischen Zentralbank durchaus möglich mache. So könnte sich die Banco Central jederzeit entscheiden, in Aktion zu treten und allen streitenden Parteien zeigen, wer den Ton im Lande tatsächlich angebe.



Im Falle dieses Szenarios sollten sich brasilianische Aktien und Anleihen, neben der Landeswährung, ebenfalls erholen. Anleger, die mittelfristig noch Vorsicht walten lassen möchten, könnten es jedoch vorziehen, ihre taktische Meinung über den Brasilianischen Real zum Ausdruck zu bringen, der zu diesem Zeitpunkt die günstigste Anlagemöglichkeit biete. (21.05.2019/ac/a/m)







