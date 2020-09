Tradegate-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. q.beyond unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team von q.beyond aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (23.09.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der q.beyond AG (vormals: QSC) (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).Nach jahrelangem Komplettumbau und dem Verkauf des Telekommunikationsgeschäfts habe die QSC AG, die sich als IT-Dienstleister für den Mittelstand aufgestellt habe, nun auch ihre Umfirmierung in die q.beyond AG vollzogen. Im Zuge der Umfirmierung habe q-beyond auch die Zielsetzungen bestätigt. Der bereinigte Umsatz solle in 2020 demnach um mindestens 13% y/y auf mehr als 143 Mio. Euro zulegen. Das EBITDA solle infolge der Investitionen in künftiges Wachstum ca. -5 Mio. Euro und der freie Cashflow bis zu -16 Mio. Euro betragen. Ab dem Q4 2020 plane das Unternehmen wieder ein nachhaltig positives EBITDA und ab dem Q4 2021 wieder einen nachhaltigen positiven freien Cashflow zu erzielen. Laut Unternehmenschef Hermann habe der Auftragseingang in Q3 2020 erneut gesteigert werden und der Wert des Vorquartals sogar deutlich übertroffen werden können. Auch die Zielsetzungen der Wachstumsstrategie 2020plus hätten Bestand (u.a. Umsatzsteigerung in 2022 auf ca. 200 Mio. Euro sowie EBITDA-Marge von mehr als 10%).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; unsere Dividendenerwartung: 0,00 Euro/Aktie) von <10% bestätigt Markus Jost, Analyst von Independent Research, seine Halteempfehlung für die q.beyond-Aktie und das Kursziel von 1,40 Euro. (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link