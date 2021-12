Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (13.12.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).q.beyond setze seine Buy-&-Build-Strategie mit dem am letzten Freitag bekannt gegebenen Erwerb des operativen Geschäftsbetriebs der scanplus GmbH fort. Der Deal vergrößere die Kundenbasis spürbar und stelle nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG eine sinnvolle Erweiterung des Produktportfolios dar.Im Zentrum des Zukaufs stehe ein hochskalierbares Cloud-Portal, auf dem sich derzeit rund 700 Mittelständler anhand eines Baukastens passende IT-Lösungen zusammenstellen würden, deren Bereitstellung standardisiert erfolge. Dies umfasse z.B. Security- und Firewall-Produkte der Hersteller Cisco und F5 sowie Public-Cloud-Lösungen auf Basis von Azure und Microsoft 365.Im Zuge einer strategischen Kooperation mit der Telekom erwerbe der TK-Anbieter die über seine Website gebuchten Managed-IT-Services von scanplus. Die Portal-Umsätze seien laut q.beyond vertragsbedingt wiederkehrender Natur. scanplus habe sich zuletzt in einem eigenverwalteten Insolvenzverfahren befunden. Die operative Schieflage gehe ursächlich auf den Ausfall eines Storage-Systems in 2019 zurück. Aufgrund des Asset Deals übernehme q.beyond ausschließlich das schuldenfreie operative Geschäft ohne jegliche Rechtsrisiken.Analog zur datac-Akquisition dürfte der durchschnittliche Erlös je Portalkunde aufgrund kleinerer Tickets unter dem des bisherigen Geschäfts liegen. Da die Kundenanzahl insgesamt jedoch stark zunehme (MONe: +50%), sollte sich der Customer Lifetime Value der scanplus-Nutzer durch Adressierung des übrigen Leistungsportfolios (v.a. SAP- und IoT-Lösungen) sukzessive erhöhen lassen. Gleichzeitig könne das Cloud-Portal auch im bisherigen Stammgeschäft eingesetzt werden.Nach einer Neuausrichtung habe q.beyond im Mai 2019 für 2022 einen Umsatz von 200 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von über 10% in Aussicht gestellt. Im Zuge des vollständigen Colocation-Verkaufs habe QBY die Top-Line-Prognose auf 180 Mio. Euro bei unveränderter Margenperspektive korrigiert. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden die ursprüngliche Erlösschätzung nun wieder für gut erreichbar halten und mit dem Geschäftsbericht 2021 eine erneute Anpassung der Guidance erwarten.Mit dem Zukauf des Cloud-Portals habe q.beyond sein Portfolio um eine komplementäre Säule ergänzt, mit der die eigene Technologie sinnvoll erweitert werde. Die Aktienanalysten von der Montega AG hätten ihre Prognosen hinsichtlich der erwarteten Beiträge des Targets angepasst.Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 2,90 Euro (zuvor: 2,70 Euro) für die q.beyond-Aktie. (Analyse vom 13.12.2021)