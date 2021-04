Xetra-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

1,992 EUR +0,71% (06.04.2021, 10:30)



Tradegate-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

2,005 EUR +0,65% (06.04.2021, 10:41)



ISIN q.beyond-Aktie:

DE0005137004



WKN q.beyond-Aktie:

513700



Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. q.beyond unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team von q.beyond aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (06.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der q.beyond AG (vormals: QSC) (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).Umsatz (+20,1% y/y auf 39,8 Mio. Euro) und EBITDA (+0,5 (Vj.: -3,3; Analysten-Prognose: +0,4; Marktkonsens: +0,5) Mio. Euro) hätten im vierten Quartal 2020 (testiert) im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Nettoverlust sei allerdings etwas höher als von dem Analysten prognostiziert ausgefallen.Für 2021 stelle das Unternehmen einen Umsatz zwischen 160 und 170 (Vj.: 143,4) Mio. Euro in Aussicht. Das EBITDA solle auf +5 bis +10 (Vj.: -2,0) Mio. Euro ebenfalls zulegen. Der freie Cashflow solle aber mit -10 bis -5 (Vj.: -15,8) Mio. Euro weiter im negativen Bereich bleiben. Die Zielsetzungen für 2021 würden sich in etwa mit der im Mai 2019 vorgestellten Wachstumsstrategie 2020plus decken und deshalb keine große Überraschung darstellen. So seien auch die Umsatzzielsetzung für 2022 von 200 Mio. Euro, die EBITDA-Marge von mehr als 10% sowie der nachhaltig positive freie Cashflow bestätigt worden.Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2021 von -0,07 Euro beibehalten. Seine EPS-Prognose für 2022 habe er aber auf +0,02 (alt: -0,05) Euro angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze q.beyond-Aktie: