ISIN q.beyond-Aktie:

DE0005137004



WKN q.beyond-Aktie:

513700

513700



Ticker-Symbol q.beyond-Aktie:

QBY

QBY



NASDAQ OTC-Symbol q.beyond-Aktie:

QSCGF

QSCGF



Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (08.11.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QBY, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).q.beyond habe heute Zahlen für Q3 2021 veröffentlicht, die ein weiteres starkes Wachstum im Segment Cloud & IoT zeigen würden. Die EBITDA-Prognose sei angehoben worden, da die positiven Effekte aus der Entkonsolidierung des Colocation-Bereichs größer ausgefallen seien als ursprünglich avisiert.Die Umsätze seien im dritten Quartal um 14,2% yoy auf 40,0 Mio. Euro (MONe: 39,5 Mio. Euro) gestiegen. Die Dynamik im Cloud- & IoT-Geschäft nehme dabei weiter zu (+19,6% yoy; Umsatzanteil: 75,0%), während das SAP-Segment (+0,4% yoy; Umsatzanteil: 25,0%) insbesondere mit Blick auf Großprojekte wie der S/4HANA Transformation nach wie vor von Kontaktbeschränkungen und dadurch zurückhaltenden Neuvertragsabschlüssen betroffen sei. Nichtsdestotrotz sei der SAP-Segmentbeitrag infolge einer strikten Kostendisziplin auf 1,8 Mio. Euro verdreifacht worden.Das um den Colocation-Sonderertrag bereinigte EBITDA von 1,6 Mio. Euro in Q3/21 (+2,2 Mio. Euro yoy) gehe mit Blick auf den um 4,9 Mio. Euro höheren Umsatz mit einem Grenzertrag in Höhe von 44,5% (9M/21: 48,1%) einher und verdeutliche abermals das Skalierungspotenzial des Unternehmens. Dabei operiere q.beyond gegenwärtig noch mit seinem verhältnismäßig standardisierten CORE-Portfolio und erwarte spürbare Rollouts der eigenen Plattforminnovationen (u.a. StoreButler) erst ab 2022.Im Zuge der Veräußerung des Serverhousings habe der Analyst bislang einen Buchgewinn von insgesamt 23,1 Mio. Euro avisiert. Der nun vermeldete Einmaleffekt in Höhe von 27,8 Mio. Euro übertreffe diesen Wert spürbar und ziehe eine Steigerung der EBITDA-Prognose für 2021 auf 34,0 Mio. Euro nach sich (zuvor: 29,3 Mio. Euro). Das Unternehmen habe seine Erwartung auf mehr als 31 Mio. Euro (zuvor: mehr als 27 Mio. Euro) erhöht, was angesichts eines 9M-Ergebnisses von bereits 31,4 Mio. Euro zu konservativ sei. Die Umsatzprognose von 155 bis 165 Mio. Euro sei indes bestätigt worden.q.beyond habe erwartungsgemäß gute Q3-Zahlen veröffentlicht und erneut unter Beweis gestellt, dass das Geschäftsmodell relativ konjunkturresistent sowie stark skalierbar sei.Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt sowohl sein Kursziel von 2,70 Euro als auch die Empfehlung "kaufen" für die q.beyond-Aktie. (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link