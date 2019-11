Börsenplätze publity-Aktie:



XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:

37,80 EUR -0,53% (08.11.2019, 11:18)



Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

37,85 EUR +0,13% (08.11.2019, 12:54)



ISIN publity-Aktie:

DE0006972508



WKN publity-Aktie:

697250



Ticker-Symbol publity-Aktie:

PBY



Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (08.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Anfang 2018 war publity (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY), ein Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien, in eine schwere Krise geraten, wie Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Ein Grund hierfür sei die Auseinandersetzung mit Anleihegläubigern über die Dividendenpolitik gewesen. Außerdem habe infolge der Verzögerung von Objektverkäufen eine Gewinnwarnung ausgesprochen werden müssen. Bei den Investoren sei die Sorge aufgekommen, dass die Gesellschaft ihren Verpflichtungen nicht nachkommen könne. In der Folge sei der Aktienkurs von über 35 auf 10 Euro abgestürzt. Anschließend habe sich die Lage beruhigt. Zudem habe der Firmengründer und Vorstandsvorsitzende Thomas Olek mit einer von ihm garantierten Kapitalerhöhung neues Vertrauen geschaffen. Inzwischen notiere die Aktie wieder auf Vorkrisenniveau.Auf der außerordentlichen Hauptversammlung (HV) am 23.10.2019 in Leipzig habe als wesentlicher Punkt die Neuordnung der Gruppenstruktur auf der Tagesordnung gestanden. Ausgangspunkt sei gewesen, dass die publity AG über die zunächst 100%ige Tochtergesellschaft publity Investor GmbH Ende 2018 mit dem Aufbau eines eigenen Immobilienportfolios begonnen und so neben dem Asset Management ein weiteres Geschäftsfeld erschlossen habe. Dem Vorstand sei die Kombination sinnvoll erschienen. Investoren hätten aber eine Trennung der Geschäftsfelder gefordert. Auch aus Risikogesichtspunkten sei es angebracht geschienen, zwei wirtschaftlich verbundene, aber eigenständig gesteuerte und finanzierte Unternehmen zu schaffen.Die publity AG habe deshalb 94,9% der Anteile an der publity Investor GmbH in die Preos Real Estate AG eingebracht. Im Zuge dieser Maßnahme habe sie eine Beteiligung von 66,21% an diesem Unternehmen erworben, die sie bis heute durch den Erwerb weiterer Aktien auf 92,77% aufgestockt habe. Wirtschaftlich habe sich damit nur wenig verändert. Jedoch sei das Bestandshaltergeschäft jetzt in einer eigenen börsennotierten Gesellschaft gebündelt und könne eigenständig finanziert werden. Ein Beherrschungsvertrag solle nicht geschlossen werden.Auf der HV habe es diverse Nachfragen zu dem Austauschverhältnis gegeben, das auf einer Bewertung von 400 Mio. Euro für die publity Investor GmbH und einem Preis von 8 Euro je Preos-Aktie basiere. Schließlich habe sich der innere Wert (NAV) der Preos-Aktie zum 30.6.2019 lediglich mit 1,19 Euro errechnet und im Zuge der Kapitalerhöhung im Februar 2018 seien die Anteile zu 1 Euro ausgegeben worden.Auf Kritik sei bei der HV außerdem die Tatsache gestoßen, dass CEO Olek nach der Transaktion 82% der publity-Aktien halte und damit praktisch allein das Sagen habe. Zudem wäre ein Streubesitz von mindestens 25% die Voraussetzung für den geplanten Wechsel der Aktiennotierung vom Freiverkehr in den Prime Standard. Dass der Vorstandschef lieber zukaufe, sei jedoch nachvollziehbar. Beim aktuellen Kurs von 35 Euro werde die publity AG an der Börse mit 515 Mio. Euro bewertet. Allein die Beteiligung von knapp 93% an der Preos Real Estate AG sei allerdings schon fast 600 Mio. Euro wert. Zusätzlich verfüge die publity AG mit ihren Aktivitäten im Asset Management über eigenes Geschäft. (Ausgabe 11/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link