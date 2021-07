Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (29.07.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.pferdewetten.de habe jüngst bekannt gegeben, dass der Vorstand eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) zur Gründung einer neuen Gesellschaft geschlossen habe, über die der Einstieg ins stationäre Sportwettengeschäft umgesetzt werden solle. Die Montega AG habe darüber mit dem Management gesprochen und die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst.Einzelheiten des Letter of Intent: Der LOI sei zusammen mit einem noch nicht näher benannten Geschäftspartner geschlossen worden, der laut Unternehmen über eine eigene Sportwettensoftware für sowohl das Retail- als auch das Onlinegeschäft, umfangreiches Know-How sowie ein großes Netzwerk im Bereich des stationären Sportwettenmarktes in Deutschland verfüge. Nach dem Verständnis von Markmann würden zu den hiesigen Top 5 Marktteilnehmern im stationären Bereich Tipico, Tipwin, Bet3000, Happybet und die Gauselmann Gruppe gehören, wobei die erstgenannten drei seines Erachtens ein besseres Produkt sowie eine performantere Software hätten.An der neuen Gesellschaft, der pferdewetten.de laut Plan ein Darlehen von bis zu 8,0 Mio. Euro gewähre, solle das Unternehmen 70% halten, sodass die stationären Aktivitäten bei pferdewetten.de vollkonsolidiert werden könnten. Den Break-Even werde das Joint Venture voraussichtlich im dritten Jahr nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit erreichen. Um das Brand-Building der bestehenden Marke "sportwetten.de" zu unterstützen, sollten die neuen stationären Wettannahmestellen unter gleicher Marke aktiv werden. Zur abschließenden Beurteilung führe pferdewetten.de gerade eine Due Diligence durch, um insbesondere die Wettsoftware zu prüfen, da hier nach Erachten des Analysten auch der Schlüssel zum Erfolg des Vorhabens liege. Die finale Entscheidung erwarte er noch im laufenden Q3/21.Für pferdewetten.de als Pure-Play-Online-Wettanbieter wirke der Schritt zum Einstieg in den stationären Sportwettenmarkt mit Blick auf die Wachstumstreiber ungewöhnlich. So solle der Online-Wettmarkt in Europa bis 2023 mit einem CAGR von 7,4% wachsen, wohingegen der stationäre Markt mit 0,7% stagnieren dürfte (Quelle: H2 Gambling). Der Analyst sehe dennoch verschiedene Gründe, weshalb der Schritt mittel- bis langfristig vielversprechend erscheine: pferdewetten.de betreibe derzeit zwar eine eigene Plattform, nutze jedoch die Software von BetConstruct und müsse daher einen Teil der Erlöse abführen (MONe: 10-15%). Perspektivisch könnte das Unternehmen die Software aus dem Joint Venture nutzen und den Umsatzanteil einbehalten.Die auf den ersten Blick für Markmann etwas ungewöhnliche Absicht zum Einstieg in das stationäre Sportwettengeschäft dürfte sich aufgrund der Anlaufverluste kurzfristig negativ aber mittel- bis langfristig positiv auf die operative Entwicklung auswirken. Sein Modell lasse der Analyst bis zum Abschluss der Due Diligence unverändert.Die Kaufempfehlung wird mit unverändertem Kursziel von 26,00 Euro bestätigt, so Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link