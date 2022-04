Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

15,75 EUR +2,61% (19.04.2022, 08:59)



XETRA-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

15,45 EUR +0,65% (14.04.2022, 17:36)



ISIN pferdewetten.de-Aktie:

DE000A2YN777



WKN pferdewetten.de-Aktie:

A2YN77



Ticker-Symbol pferdewetten.de-Aktie:

EMH



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (19.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der Aktie von pferdewetten.de setze "Der Aktionär" auf einen spannenden Außenseiter, den nur wenige Investoren auf dem Zettel hätten. Neben den klassischen Pferdewetten und den Online-Sportwetten wolle Vorstand Pierre Hofer auch ins stationäre Sportwettengeschäft einsteigen. Die Aussichten seien gut, die Quote entsprechend hoch.Kurz vor Ostern habe Pferdewetten.de vom Glücksspieldezernat des Regierungspräsidiums Darmstadt die Nachricht erhalten, dass die für das Online-Geschäft seit Jahren erteilte Wettlizenz um die Erlaubnis auch für den stationären Betrieb erweitert worden sei. Die nun offiziell und vollständig in Deutschland lizensierte Tochtergesellschaft NetXBetting werde daher umgehend mit dem Auf- und Ausbau von Sportwetten-Retailgeschäften beginnen."Wir freuen uns sehr über die erteilte Lizenz und die Möglichkeit, unsere im letzten Jahr erweiterte Geschäftsstrategie mit Leben füllen zu können", so Vorstand Hofer. "Binnen der kommenden zwölf Monate werden wir - so der Plan - 76 "sportwetten.de"-Shops eröffnen, binnen zwei Jahren insgesamt 112 Geschäftsstellen."Kurzfristig werde das Ergebnis durch die notwendigen Investitionen und gesteigerte Marketingmaßnahmen belastet. Das EBIT dürfte im laufenden Jahr noch zwischen minus 2,5 und minus 3,5 Millionen Euro negativ ausfallen. Auch unter dem Strich sollten noch rote Zahlen stehen. Da die Kosten für den Ausbau der Shops aber unterproportional zu den Umsätzen wachsen sollten, dürfte die Profitabilität mit steigender Zahl spürbar zunehmen. Ab dem kommenden Jahr sollte daher der Sprung in die Gewinnzone erfolgen. Beim EBIT seien dann Analysten zufolge bis zu fünf Millionen Euro möglich. Unterm Strich könnten über 0,90 Euro Gewinn je Aktie eingespielt werden.Zeichne sich im Jahresverlauf ab, dass sich der Einstieg ins stationäre Sportwettengeschäft bezahlt mache, dürfte das Interesse der Investoren zunehmen und die Aktie schnell wieder Kurs auf die 20-Euro-Marke nehmen. Analysten sähen die Papiere sogar erst bei 25 Euro fair bewertet. Damit biete sich auf dem aktuellen Kursniveau ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, dass nicht nur Freunde der Sportwette zum limitierten Einstieg nutzen könnten."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot daher auf steigende Kurse, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur pferdewetten.de-Aktie. (Analyse vom 19.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von pferdewetten.de befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".