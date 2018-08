XETRA-Aktienkurs paragon-Aktie:

Kurzprofil paragon GmbH & Co. KGaA:



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme.



Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert die paragon GmbH & Co. KGaA aktive mobile Aerodynamiksysteme.



Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA). (20.08.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von Analyst Dr. Norbert Kalliwoda von DR. KALLIWODA Research:Dr. Norbert Kalliwoda, Aktienanalyst der DR. KALLIWODA Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Autozulieferers paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN).Im zweiten Quartal 2018 (paragon veröffentliche morgen am 21. August) erwarte der Analyst einen Umsatz von EUR 41m (+20% ggü. Q1 2018 und +39,4% ggü. Q2 2017). Umsätze der Segmente Elektronik und Mechanik schätze er auf rund EUR 22,6m bzw. EUR 6,4m. Den größten Umsatzanstieg erwarte er im Segment Elektromobilität mit EUR 12m. Die vollkonsolidierte Akquisition der Navitas in den USA werde erst im zweiten Halbjahr 2018 nachhaltig zu Umsatz und Ertrag beitragen. Für das EBITDA erwarte der Analyst im zweiten Quartal eine Steigerung ggü. dem Vorjahr um 29,3% auf EUR 6,00m. Das EBIT sollte mit EUR 3,00m um rund 27% höher als im Vorjahr liegen.Im ersten Quartal 2018 habe es einen Rekordumsatz gegeben. Die Elektromobilität habe erheblich zu einem Umsatzanstieg um 32,4% (21,4%) auf EUR 34,2m (Vorjahr EUR 25,9m) beigetragen. Die Ertragsentwicklung sei nochmals durch Anlaufkosten im Segment Mechanik belastet gewesen, allerdings mit nur noch EUR 0,4m nach EUR 3,6m in 2017. EBITDA plus 42,9% bei EUR 4,8m. Unter Berücksichtigung der Umsatzsteigerung habe sich die EBIT-Marge leicht auf 4,7% ggü. 5,2% reduziert.Mehr als Umsatzverdoppelung im Segment Elektromobilität auf rund EUR 60m und die insgesamt gute Auftragslage sollten zu einer Umsatzsteigerung 2018 um rund 40% auf rund EUR 175m beitragen. Erhöhung der Ertragsprognose 2018 und 2019 aufgrund neuer Produkte und Akquisitionen. Im zweiten Quartal erwarte der Analyst eine EBIT-Marge von 7,3%. In der Elektromobilität scheine im Gesamtjahr 2018 eine EBIT-Marge von 10% erreichbar; auf Konzernebene 9,0%.Dr. Norbert Kalliwoda, Aktienanalyst der DR. KALLIWODA Research, bewertet die paragon-Aktie mit dem Votum "buy". (Analyse vom 20.08.2018)