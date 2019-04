Tradegate-Aktienkurs paragon-Aktie:

36,05 EUR +0,84% (01.04.2019, 11:20)



ISIN paragon-Aktie:

DE0005558696



WKN paragon-Aktie:

555869



Ticker-Symbol paragon-Aktie:

PGN



Kurzprofil paragon GmbH & Co. KGaA:



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme.



Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert die paragon GmbH & Co. KGaA aktive mobile Aerodynamiksysteme.



Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA). (01.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) unter die Lupe.Die paragon-Aktie sende wieder Lebenszeichen. Nachdem das Papier vom Hoch am 4. Oktober 2017 bei 92,69 Euro bis auf 14,88 Euro am 11. Februar 2019 durchgereicht worden sei, sei es in den letzten Wochen um 141% nach oben geklettert. Anleger würden aufgrund der ordentlichen Zahlen für 2018 und dem guten Ausblick auf 2019 wieder Hoffnung schöpfen. Die Aktie sei einen Blick wert.Größter Wachstumstreiber von paragon bleibe die Tochtergesellschaft Voltabox. Voltabox' Kerngeschäft sei die Herstellung von Batteriepacks, die u.a. für Gabelstapler, Bussen an Flughäfen oder Flurfahrzeugen eingesetzt würden.Nicht von der Hand zu weisen sei, dass paragon spannende Geschäftsfelder vorzuweisen habe. Die letzten Übernahmen würden sehr gut ins Portfolio passen. Die paragon-Aktie sei auf dem aktuellen Niveau eine Wette wert. Im Durchschnitt würden die Analysten für 2019 einen Gewinn pro Aktie von 2,33 Euro erwarten. Heiße: Das KGV für 2019 betrage 16, das Kurs-Umsatz-Verhältnis laute 0,9. Im Vergleich zu ElringKlinger oder LEONI habr paragon mit seinen Batterien (Voltabox) und dem Bereich künstliche Intelligenz (Sprachassistenz) die weitaus bessere Position, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2019)Börsenplätze paragon-Aktie:XETRA-Aktienkurs paragon-Aktie:35,95 EUR -0,14% (01.04.2019, 11:20)