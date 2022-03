Russland sei lose mit der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) verbunden, die sich selten von geopolitischen Erwägungen leiten lasse. Die Organisation habe Anfang März, im Einklang mit ihrem Plan der allmählichen Steigerung der monatlichen Fördermengen, erwartungsgemäß die Produktionsausweitung auf 400.000 Barrel pro Tag im April bestätigt. Gleichzeitig bemühe sich der Westen um eine Einigung mit dem Iran in Bezug auf das Atomprogramm des Landes.



Bei erfolgreichen Verhandlungen könnte der Iran sein Öl wieder weltweit verkaufen, und die Märkte würden zunehmend mit einer solchen Vereinbarung rechnen. Doch auch der Iran könnte in den ersten drei bis sechs Monaten maximal eine Million Barrel Rohöl pro Tag zusätzlich liefern und den möglichen Wegfall russischer Lieferung nicht ausgleichen. Zum Vergleich: Selbst die Ankündigung der USA, weitere 60 Millionen Barrel Rohöl ihrer strategischen Reserve freizugeben, habe die Energiemärkte nicht beruhigen können.



Auch könnte ein Atomabkommen mit dem Iran für neue geopolitische Konflikte im Mittleren Osten sorgen. Saudi Arabien und Israel hätten bereits gedroht hier entgegenzuwirken. Und Russland habe zuletzt mehr Steine in den Weg gelegt, als sie gefordert hätten, einem Atomdeal nur zuzustimmen, wenn die Sanktionen gegen Russland keinen Effekt auf die russischen Handelsbeziehung hätten. Angesichts des anhaltenden Bestandsabbaus seien die Rollrenditen für Rohöl auf ein Rekordniveau gestiegen und Käufer würden eine wesentliche Prämie für Sofortlieferungen des Rohstoffs bezahlen.



Das Rollen von Terminkontrakten, also der Verkauf von Kontrakten kurz vor der Fälligkeit und der gleichzeitige Kauf von Kontrakten mit längerer Laufzeit, sei das täglich Brot von Terminhändlern, und der Gewinn aus diesen Trades sei die Rollrendite. Aufgrund des unaufhaltsamen Rückgangs der Öllager könnten kurz laufende Terminkontrakte bis zu 150 US-Dollar pro Barrel erreichen, was zu einer noch höheren Risikoprämie führe.



Weniger präsent, jedoch von erheblicher Bedeutung, seien die Auswirkungen des Krieges auf Industriemetalle. Russland beliefere als bedeutender Produzent mit rund 40 Prozent der weltweiten Palladiumproduktion, 6 Prozent bei Aluminium, 7 Prozent bei Nickel (allerdings 12 Prozent in Batterie-relevantem Nickel, sogenannten Class-1 Nickel) und 10 Prozent bei Platin einen Großteil der deutschen Autoindustrie. Die Autohersteller seien nach der Pandemie gerade erst dabei gewesen, ihre Produktion wieder hochzufahren, doch auf russische Metalllieferungen scheine nun aufgrund logistischer Probleme sowie Finanzierungsschwierigkeiten kein Verlass.



Einige Lieferanten würden sich zudem weigern, Metalle aus Russland zu transportieren. Gleichzeitig seien europäische Produzenten von steigenden Erdgaspreisen und Stromkosten betroffen, da der Schmelzprozess sehr energieintensiv sei. Viele europäische Aluminium- und Zinkhütten hätten bereits Konsequenzen gezogen und ihren Betrieb eingestellt, da sie ihre Kosten kaum noch decken könnten. Angesichts der hohen, volatilen europäischen Erdgaspreise (niederländisches TTF-Erdgas +50 Prozent seit Anfang des Jahres) sei eine Verbesserung der Situation nicht in Sicht. Dabei seien die Metallbestände in Europa bereits jetzt schon beinahe erschöpft.



Die Schwarzerdenböden in der Ukraine und Teilen Russlands würden beide Länder zur Kornkammer der Welt machen. Gemeinsam seien sie für fast ein Drittel aller weltweiten Weizenexporte verantwortlich, wobei allein auf die Ukraine 15 Prozent aller weltweiten Mais- und Rapslieferungen entfallen würden. Die weltweiten Agrarbestände seien derweil aufgrund von Ernteproblemen im dürregeplagten Lateinamerika bereits sehr niedrig.



Die Mais- und Weizenaussaat in der Ukraine sollte eigentlich in den nächsten zwei bis vier Wochen beginnen, was jedoch angesichts steigender Dieselpreise und der zerstörten Infrastruktur eher unwahrscheinlich erscheine. Europa werde vielleicht mit der zunehmenden Lebensmittelinflation zurechtkommen - im Gegensatz zu Ägypten und anderen weizenimportierenden Ländern Afrikas. Erschwerend komme hinzu, dass die Getreideproduktion auch in anderen Teilen der Welt aufgrund der enormen Düngerverteuerung im Jahr 2021 abnehmen könnte. Denn unglücklicherweise würden die Ukraine und Russland auch zu den größten Exporteuren von Düngemitteln gehören.



Rein rational betrachtet würden die Experten zur Minderung von Inflations- und geopolitischen Risiken ein Engagement in Rohstoffen empfehlen, einer Anlageklasse, die in diesem Jahr bislang 26,5 Prozent zugelegt habe. Aus menschlicher Sicht lässt uns die Tragödie vor unserer Haustüre fassungslos zurück, so Kerstin Hottner und Michel Salden. (23.03.2022/ac/a/m)





