Insbesondere die anorganische Wachstumsinitiative bilde im Hinblick auf das potenzielle Erreichen eines Umsatzniveaus von 80 bis 85 Mio. Euro in 2026 eine Schlüsselrolle und erscheine nach Erachten des Analysten auch aufgrund der Vielzahl an Wettbewerbern, die lediglich Teillösungen anbieten oder vor einem Nachfolgeproblem stünden, äußerst schlüssig. Im Rahmen der M&A-Strategie kommt jedoch v.a. einer anhaltend hohen Bewertung der niiio-Aktie (derzeitiges KUV:18,7) eine besondere Bedeutung zu, weil ansonsten bei den begleitenden Kapitalerhöhungen eine immense Verwässerung der Eigenkapitalanteile zu erwarten ist, so Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG. (Analyse vom 26.05.2021)



Kurzprofil niiio finance group AG:



Als Spezialist für das Vermögensmanagement und Anbieter umfassender Lösungen aus einer Hand hilft die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332, WKN: A2G833, Ticker-Symbol: NIIN) Vermögensberatern und -Verwaltern mittels Digitalisierung flexibler, schneller und zugleich rechtssicher zu arbeiten. Ihre technologisch führende Cloud Software gepaart mit anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-How ermöglicht Vermögensmanagern effiziente Prozesse ebenso wie eine risiko-adjustierte Wertpapieranlage mit bedarfsgerechtem Automatisierungsgrad. Die niiio finance group AG hat ihren Sitz in Görlitz (Sachsen). (26.05.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - niiio finance group-Analyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, nimmt die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332, WKN: A2G833, Ticker-Symbol: NIIN) unter die Lupe.Das Finanzsystem fungiere quasi als Leitungsnetz einer Volkswirtschaft und sehe sich einem Strukturwandel gegenüber, der zunehmend an Dynamik gewinne und mit wegweisenden ökonomischen und technologischen Veränderungen einhergehe. Neue Zahlungsarten, die Marktdurchdringung von FinTechs sowie eine voranschreitende Konsolidierung und erodierende Kosteneffizienz in der Bankenstruktur seien nur einige der mannigfaltigen Veränderungen. Insbesondere Kreditinstitute und Vermögensverwalter stünden angesichts veralteter IT-Systeme und rückläufiger Erlöse im Privatkundengeschäft unter einem gestiegenen Effizienzdruck. Außerdem würden strengere Regularien sowie steigende Kundenansprüche dazu führen, dass Beraterüberverringerte zeitliche Kapazitäten für die Betreuung ihrer Mandanten verfügen würden. Die mit den gesundheitspolitischen Maßnahmen einhergehenden Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise sowie die beschleunigte Schließung von Bankfilialen würden die Notwendigkeit der Prozessdigitalisierung in der Finanzdienstleistungsbranche nochmals verstärken. Insbesondere in der direkten Kundeninteraktion seien Finanzinstitute nach Erachten des Analysten daher zunehmend auf effizienzsteigernde Produkt-und Serviceangebote angewiesen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.Die niiio finance group AG habe diese Markttrends erkannt und sich als bankenunabhängiges Technologie-und Softwareunternehmen auf Lösungen für die Wertpapierberatung, den Finanzvertrieb sowie die Kundenkommunikation spezialisiert. Die Gesellschaft sei ein KWG-lizenzierter Outsourcer und fungiere mit derzeit 39 Mitarbeitern als verlängerte IT von Banken und Vermögensverwaltern. In Abgrenzung zu anderen IT-Dienstleistern stelle niiio sein Produktportfolio ausschließlich zentral in der eigenen Private Cloud zur Verfügung, wodurch Updates, Störungsbeseitigungen und Funktionserweiterungen zeitgleich sämtlichen Kunden zur Verfügung gestellt würden. Dieser Ansatz bringe klare Vorteile hinsichtlich der Betriebskosten und somit hohe Skalierungspotenziale mit sich. Das Unternehmen fokussiere sich derzeit auf den Verkauf von Softwarelizenzen und ergänze das Leistungsangebot um entsprechende Dienstleistungen wie z.B. Support, Wartung und Beratung. Die Geschäftsaktivitäten würden sich dabei seit einem Reverse IPO zum 1. Januar 2019 in zwei Segmente gliedern, die komplementäre Wachstumsmärkte bedienen würden und deren Entwicklung fortan insbesondere durch eine aktive Marktkonsolidierung beschleunigt werden solle.Die DSER GmbH(Umsatzanteil 2020 > 95%) biete eine modular aufgebaute All-In-One-Suite für die Prozessdigitalisierung in den Bereichen Vermögensberatung und -verwaltung. Ihre Portfoliooptimierungssoftware "Munio" verspreche den Kunden u.a. höhere Erträge und Abschlussquoten in der Anlageberatung bei gleichzeitiger Zeitersparnis sowie geringere Drawdowns der administrierten Kundendepots. Letzteres solle z.B. durch die Module "buy-and-hold Algo" für die langfristige Einzelwertoptimierung von Wertpapierportfolios sowie "RisikoManager Algo" für das kurzfristige Agieren auf Basis bereitgestellter Ein-und Ausstiegssignale gewährleistet werden. Zudem würden die Übernahme der regulatorischen Dokumentation, die Erstellung von Performance Reportings sowie eine automatisierte Vergütungsabrechnung erfolgen, um bei Beratern den administrativen Zeitaufwand zu reduzieren und diesen die Fokussierung auf ihre Kernkompetenzen zu ermöglichen. Die Softwarebausteine würden eine breite Kundenbasis (u.a. Volks-, Raiffeisen-und Privatbanken, Sparkassen, Vermögensverwalter, Haftungsdächer, freie Finanzdienstleister) adressieren und sich laut Unternehmen sowohl für Einzelberater als auch für eine Organisation mit mehreren tausend Arbeitsplätzen eignen.Rund 60% der Umsätze würden sich derzeit aus wiederkehrenden SaaS-Verträgen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 3 bis 5 Jahren ergeben, während die übrigen 40% dem Projektgeschäft zuzuordnen seien, welches niiio jedoch verstärkt an externe Partner weitergebe. Nachdem der Vertrieb ursprünglich ausschließlich über zwei Bürostandorte und eine Vor-Ort-Betreuung erfolgt sei, könnten die Lizenzmodule und Software-Erweiterungen seit Oktober 2020 auch im eigenen Online-Shop (shop.munio.de) erworben werden. Munio werde laut Unternehmen derzeit von 50 Kunden eingesetzt, bewege rund 40 Mrd. Euro Bestandsvolumen und verwalte ca. 2 Mio. Depots.Nach Unternehmensangaben würden die beiden Anbieter derzeit insgesamt rund 20 Mio. Euro verwalten. Zudem seien drei Robo-Advisor konzipiert worden, bei denen ausschließlich die IT-Plattform inkl. Automatisierung von Onboarding, Risikoklassifizierung und Verlustschwellenoptimierung im Rahmen eines Projektgeschäfts bereitgestellt worden sei (u.a. "BraWo Advisor" der Volksbank BraWo Unternehmensgruppe). Das Geschäftsfeld solle zeitnah von einem vorwiegend technologischen Ansatz zu einem rein algorithmenbasierten Asset-Manager gewandelt werden, indem die Module "buy-and-hold Algo" sowie "RisikoManager Algo" der DSER GmbH auch in das Portfolio der niiio GmbH integriert würden.Die niiio finance group AG agiere in einem äußerst attraktiven Marktumfeld. Insbesondere Banken sowie weitere Anbieter von Asset- und Wealth Management-Lösungen seien angesichts eines Strukturwandels sowie einer voranschreitenden Konsolidierung im Finanzsektor einemhohen Digitalisierungsdruck ausgesetzt.Mit einem Umsatz von 2,3 Mio. Euro sowie einem erstmals positiven EBITDA im Geschäftsjahr 2020 gehöre das FinTech in der äußerst fragmentierten Wettbewerbslandschaft jedoch noch zu den kleineren Wettbewerbern, wenngleich die durch eine eigene Private Cloud zentral bereitgestellte niiio-Plattform, das erfahrene Managementteam sowie der durch die Börsennotierung vereinfachte Kapitalzugang nach Erachten des Analysten eine gute Ausgangslage bilden würden, um die eigene Wettbewerbsposition im Zuge der Vision 2026 nachhaltig und effizient zu stärken. So strebe niiio mittelfristig eine durchschnittliche Wachstumsrate von 100% p.a. an, die sich aus einem erweiterten Funktionsumfang der Software-Suite, dem Ausbau der Vertriebs-und Robo-Advisor-Aktivitäten, einer Vielzahl von Akquisitionen sowie der Forcierung weiterer Zukunftstechnologien (z.B. DLT-Projekte) ergeben solle. Durch Skaleneffekte infolge von Größenvorteilen und einer hohen Innovationskraft stelle niiio mittelfristig zudem einen starken Profitabilitätszuwachs (EBITDA-Marge: 10 bis 20%) in Aussicht.