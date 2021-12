Tradegate-Aktienkurs niiio finance group-Aktie:

1,51 EUR -1,95% (14.12.2021, 15:50)



XETRA-Aktienkurs niiio finance group-Aktie:

1,5792 EUR +2,57% (14.12.2021, 15:51)



ISIN niiio finance group-Aktie:

DE000A2G8332



WKN niiio finance group-Aktie:

A2G833



Ticker-Symbol niiio finance group-Aktie:

NIIN



Kurzprofil niiio finance group AG:



Als Spezialist für das Vermögensmanagement und Anbieter umfassender Lösungen aus einer Hand hilft die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332, WKN: A2G833, Ticker-Symbol: NIIN) Vermögensberatern und -Verwaltern mittels Digitalisierung flexibler, schneller und zugleich rechtssicher zu arbeiten. Ihre technologisch führende Cloud Software gepaart mit anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-How ermöglicht Vermögensmanagern effiziente Prozesse ebenso wie eine risiko-adjustierte Wertpapieranlage mit bedarfsgerechtem Automatisierungsgrad. Die niiio finance group AG hat ihren Sitz in Görlitz (Sachsen). (14.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - niiio finance group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332, WKN: A2G833, Ticker-Symbol: NIIN) unter die Lupe.Die niiio finance group AG habe mit der Übernahme des Softwareanbieters PATRONAS Financial Systems die geplante Expansionsoffensive gestartet. Mit PATRONAS habe niiio eine vielversprechende Beteiligung erworben - und das zu einem günstigen Preis: Auf der Kundenliste stünden renommierte Adressen wie DJE Kapital und Flossbach von Storch. Der Kauf (gegen Sacheinlage) für das 2,5-Fache des Umsatzes sei vergleichsweise preiswert. Das Ziel des deutschen Fintech-Unternehmens sei nichts Geringeres, als den europäischen Softwaremarkt für Vermögensverwalter und Banken mit Cloud- und KI-Angeboten zu revolutionieren und die "niiio finance group zum führenden SaaS-Anbieter für das Wealth Management in Europa zu machen", wie niiio-CEO Johann Horch im Exklusiv-Interview mit DER AKTIONÄR erläutert.niiio hat sich zweifelsohne sehr hohe Ziele gesetzt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die PATRONAS-Übernahme sei die Blaupause für die Expansionsstrategie: kaufen, konsolidieren und Skaleneffekte ausschöpfen. Jedoch weise niiio bereits jetzt einen recht ambitionierten Börsenwert auf. Das Management müsse also weiter liefern, dann werde sich auch endlich die Aktie nach oben bewegen. Stopp: 1,25 Euro. (Analyse vom 14.12.2021)Börsenplätze niiio finance group-Aktie: