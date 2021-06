Das wichtigste Element, um Harmony zu einem Erfolg zu machen, werde nun die App-Entwicklungsumgebung sein. Viele Anwendungen würden wahrscheinlich nicht auf diesem OS funktionieren. Huawei biete zwar einen eigenen Emulator an, der Android-Apps einfach in Harmony-Apps umwandeln könne, aber Nutzer des iOS-Emulators für das Android-OS würden wissen, dass die Leistung wenig zufrieden stellend sei. Der Emulator könne zwar mechanisch die Sprache ändern, aber er gebe ihr kein ansprechendes kommerzielles Finish oder ein ergonomisches Gefühl.



Das sei der Grund, warum App-Entwickler oft den doppelten Aufwand und die Kosten aufbringen müssten, um Versionen ihrer App für die verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen. Es erkläre auch, warum es für PCs weniger Software für das Mac OS gebe als für das Windows OS. In der Spielewelt seien PlayStation und Xbox die Spitzenreiter, die darum konkurrieren würden, mehr Spieleentwickler auf ihre Plattform zu bringen. Relativ kleinere Akteure wie Nintendo (ISIN JP3756600007/ WKN 864009) hätten es schwer, mit ihnen zu konkurrieren, und müssten ihre eigene Nische finden, in der sie ohne den Beitrag vieler Spieleentwickler erfolgreich seien.



Ob App-Entwickler anfangen würden, in der Harmony OS-Umgebung zu arbeiten, sei die entscheidende Frage. Es hänge alles davon ab, wie viele Endbenutzer das Harmony OS anziehen werde. Sollte der Markt groß genug sein, würden App-Entwickler letztendlich investieren, um Produkte für die Plattform zu entwickeln. Viele chinesische Unternehmen der Unterhaltungselektronik wie Midea, Haier, Joyoung und Fotile hätten bereits zugesagt, dieses OS auf ihren Geräten wie Waschmaschinen oder Backöfen einzusetzen. Smartphone-Hersteller wie Oppo, Vivo oder Xiaomi (ISIN KYG9830T1067/ WKN A2JNY1) hätten dies jedoch noch nicht getan. Sollte dies passieren, könnte das Harmony OS zumindest für den heimischen Markt ein Erfolg werden.



Die Smartphone-Lieferungen von Huawei seien bereits auf 4% des weltweiten Marktanteils im ersten Quartal 2021 gesunken, von 20% in der Spitze. Auf diesem Niveau sei die Herausforderung, ein Betriebssystem auf den Markt zu bringen, eine ganz besondere. Huawei sei darauf angewiesen, dass andere chinesische Smartphone-Hersteller es übernähmen. Diese könnten zur Bedingung machen, dass Huawei die Produktion ganz aufgebe. Aber das würde das Problem nur für den chinesischen Markt lösen. Weltweit seien Apples iOS und Googles Android gut etabliert und es sei schwer vorstellbar, dass ein drittes Betriebssystem ihnen signifikante Marktanteile abnehmen und Entwickler anlocken könnte.



Harmony müsste vielleicht so etwas wie Nintendo in der Spielewelt werden: Ein Nischenanbieter mit einer eigenen Umgebung, eigenen Funktionen, eigenen Anhängern und eigenen Daseinsberechtigungen. Bis dahin würden die Experten von JK Capital Management zwar die technische Meisterleistung begrüßen, ein komplett neues und unabhängiges Betriebssystem entwickelt zu haben, aber es sei nicht die "Get-out-of-jail"-Freikarte, die Huawei brauche. Zumindest noch nicht. (24.06.2021/ac/a/m)







Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Als sich das Verhältnis zwischen den USA und China unter der Trump-Regierung zunehmend verschlechterte und Huawei die Last der Sanktionen spürte, schien ein Thema für den Smartphone-Hersteller besonders problematisch zu sein: Seine Abhängigkeit von Googles Betriebssystem Android, so Gun Woo, Senior Analyst bei JK Capital Management Ltd.Damals habe Huawei verkündet, dass es ein Betriebssystem (OS) bereithielte, falls es künftig nicht mehr auf Android setzen dürfe. Allerdings habe das Unternehmen anschließend einen Rückzieher gemacht und gesagt, dass das besagte OS nicht vollständig kommerziell einsatzbereit sei, und ab September 2020, als die Sanktionen in Kraft getreten seien, das Open-Source-OS von Android, genannt EMUI, ohne GMS (Google Mobile Service) Unterstützung verwendet. Huawei habe nun sein OS, Harmony 2.0, vorgestellt, das auf allen Huawei-Telefonen installiert werde und den Hersteller von jeglicher Bindung an Google innerhalb des Softwaresystems befreie.Die Veröffentlichung des Betriebssystems sei recht bemerkenswert, da es zeige, dass es möglich sei, wichtige Software durch selbst entwickelte Qualitätssoftware zu ersetzen. Das Harmony-OS-System basiere nicht auf Unix oder Android. Es sei völlig unabhängig. Manche Funktionalitäten sähen einigen patentierten Funktionen von Android oder Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) sehr ähnlich, wie z.B. einige Logiken, Gestenfunktionen oder Abläufe. Es könnte daher zukünftig zu patentrechtlichen Problemen kommen, besonders auf dem globalen Markt. Aber das sei in diesem Stadium nicht übermäßig kritisch.