"Das Beenden und der Abbau der Förderprogramme wird sich fortsetzen, so dass die Defizite sinken, und die fiskalischen Impulse nicht mehr zum Wirtschaftswachstum beitragen werden. Dennoch dürfte der Nachholbedarf der Haushalte und Unternehmen dazu führen, dass das Wirtschaftswachstum auch ein weiteres Jahr lang noch über dem Potenzial liegen wird", erkläre Joeri de Wilde, Anlagestratege bei Triodos IM.



In den Schwellenländern sei eine Erholung zu beobachten



Im Zuge der COVID-Krise hätten die Schwellenländer einen beängstigenden Konjunktureinbruch erlebt. Zwar sei aktuell eine Erholung zu beobachten, doch seien die Aussichten nach wie vor unsicher. Triodos IM gehe davon aus, dass die Schwellen- und Entwicklungsländer (mit Ausnahme Chinas) frühestens im Jahr 2024 ihr BIP-Vorkrisenniveau erreichen würden. Langfristig gesehen sei das Wachstumspotenzial der Schwellenländer weiter rückläufig. In diesem schwierigen Umfeld seien Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Institutionen, Investoren und Haushalten von entscheidender Bedeutung für den Aufbau widerstandsfähigerer Volkswirtschaften.



"Der wirtschaftliche Aufschwung nach der Pandemie wird sich 2022 fortsetzen", prognostiziere Maritza Cabezas Ludena, Anlagestrategin bei Triodos IM. "Obwohl unser grundlegendes Szenario zeigt, wie die Schwellenländer langsam wieder das Vorkrisenniveau erreichen, wird sich die Ungleichheit in naher Zukunft wohl kaum verbessern. Auch bleibt die Energiewende hinter dem zurück, was in den Schwellenländern erforderlich wäre."



Langfristiger Ausblick: Tiefgreifender Wandel, Rendite und Vertrauen



Langfristig und über das Jahr 2022 hinaus sehe Triodos IM die Notwendigkeit einer nachhaltigeren und deutlicher integrativen Wirtschaft. Dies bedeute einen tiefgreifenden Wandel und nicht nur eine schrittweise Veränderung oder Erholung nach der Pandemie. Wirtschaftlicher Wandel führe in der Regel zu mehr Turbulenzen und sektoralen Verschiebungen und könne auf makroökonomischer Ebene eine (vorübergehend) geringere Wirtschaftstätigkeit zur Folge haben. Vertrauen sei wichtig, damit der Wandel gelingen könne.



Ein sich wandelndes Umfeld wirke sich natürlich auch auf die Investoren aus, da die Renditen volatiler - wenn auch nicht unbedingt niedriger - würden. Am wichtigsten sei jedoch, dass Investitionen in den Wandel einen längerfristigen Horizont sowie die Bereitschaft erfordern würden, die Wirkung in den Vordergrund zu stellen.(30.11.2021/ac/a/m)







