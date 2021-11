Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



die mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (ISIN: DE0006656101, WKN: 665610, Ticker-Symbol: MWB) ist eine in Deutschland ansässige Wertpapierhandelsbank. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wertpapierhandel und Kapitalmärkte. Das Segment Wertpapierhandel umfasst die Skontroführung für Aktien, die Skontroführung für Investmentfonds, die Skontroführung für festverzinsliche Wertpapiere, Sales- und Execution-Dienstleistungen, die institutionelle Anleger bei Wertpapiergeschäften unterstützen, und die Orderausführung, die Kauf- und Verkaufsaufträge im Auftrag Dritter umfasst. Das Segment Capital Markets umfasst Designated Sponsoring und Initial Public Offering (IPO) Beratung und Börsengänge. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Gräfelfing, Frankfurt, Hamburg, Hannover und Berlin. (05.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (ISIN: DE0006656101, WKN: 665610, Ticker-Symbol: MWB) unter die Lupe.Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank-Aktie habe zuletzt größere Aufmerksamkeit erfahren. Auf Aktienportalen sei das Maklerunternehmen unter den Top-Suchanfragen aufgetaucht, woraufhin das Papier Ende Oktober Kurssprünge nach oben gemacht habe. Mittlerweile habe die Aktie allerdings wieder einen Teil der Kursgewinne abgeben müssen.Seit dem Beginn der Corona-Krise sei es für die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank-Aktie rund gegangen. Zwischen dem Höhepunkt der ersten Welle (März 2020) und Juni 2021 habe der Titel um über 1.000% zugelegt. Infolge des Ergebnisses zum ersten Halbjahr am 14. Juli sei er jedoch in die Knie gegangen und habe innerhalb von 14 Handelstagen knapp 50% an Wert verloren.Ausgehend von dem Tief bei 11,30 Euro am 3. August sei es zwar zu einem Rebound-Versuch gekommen, dieser habe allerdings bereits wenige Tage darauf an der 200-Tage-Linie bei 13,50 Euro ein Ende gefunden. Die nachfolgenden zwei Monate seien dann sehr ruhig verlaufen. Der Titel habe sich am eben genannten Tief bei 11,30 Euro stabilisiert und hier einen Boden ausgebildet.Erst wenn sowohl die obere Range-Begrenzung als auch das Oktober-Hoch bei 15 Euro überwunden würden, sei mit einem Angriff auf die nächste Hürde am April-Zwischenhoch bei 17 Euro zu rechnen.Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank habe im letzten Jahr vom Handelsboom bei Aktien und Derivaten profieren können. Nachdem die Prognose im vergangenen Halbjahresbericht für das laufende Jahr eher zögerlich ausgefallen sei und auch sonst keine Details zum aktuellen Geschäft bekannt seien, sei der Titel nur für Trader geeignet, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2021)