Börsenplätze mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs mutares-Aktie:

10,35 EUR 0,00% (04.10.2018, 09:14)



Tradegate-Aktienkurs mutares-Aktie:

10,30 EUR -0,96% (04.10.2018, 09:29)



ISIN mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil mutares AG:



Die mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu steigern und so Mehrwert zu schaffen. Dies gelingt uns, indem wir Verbesserungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette erschließen und damit die Profitabilität der übernommenen Beteiligungen stärken. (04.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX).mutares sei im ersten Halbjahr mit dem Verkauf von Anteilen an der STS Group ein lukrativer Teil-Exit gelungen, mit dem die hohe Wertschöpfung einer erfolgreichen Sanierungsarbeit belegt worden sei. Insofern stufe der Analyst es als sehr wichtig ein, dass auch der operative Ergebnistrend der Gruppe mit einer Verbesserung des bereinigten EBITDA von -13,5 auf 9,3 Mio. Euro positiv ausfalle. In dieser Zahl spiegele sich u.a. die Verbesserung der Profitabilität der Tochter Balcke-Dürr wider, die zu den potenzialträchtigsten Beteiligungen im Portfolio zähle.Aktuell werde die Gesellschaft mit Add-on-Akquisitionen gestärkt. Im Fall eines erfolgreichen Buy-and-Build-Prozesses könnte Balcke-Dürr perspektivisch ein weiterer IPO-Kandidat sein. Darüber hinaus baue mutares weitere Plattformunternehmen auf, für die ebenfalls Zukäufe durchgeführt würden. Dazu würden sowohl die im letzten Jahr erworbene Gesellschaft Donges SteelTec zählen, die nun von der Übernahme der Tata-Steel-Tochter Kalzip profitieren solle, als auch die Knorr-Bremse-Töchter RailServices UK und Kiepe Electric UK, für die im August ein Kaufvertrag abgeschlossen worden sei.Der Konzernumsatz, der nach einem 14-prozentigen Zuwachs im ersten Halbjahr im Gesamtjahr aufgrund von mehreren Entkonsolidierungen nur auf Vorjahresniveau erwartet werde, dürfte aufgrund der Zukäufe im nächsten Jahr deutlich zulegen. Mit den großen Akquisitionen schaffe mutares zudem das Potenzial für lukrative Exits in den nächsten Jahren. Dieses Potenzial sehe der Analyst im aktuellen Aktienkurs nicht reflektiert. Aus seinem Modell resultiere trotz einer Abwärtsrevision ein neuer fairer Wert von 17,40 Euro, gleichbeutend mit einem Aufwärtspotenzial von 66 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link