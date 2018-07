Börsenplätze mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs mutares-Aktie:

11,45 EUR +1,78% (12.07.2018, 14:33)



Tradegate-Aktienkurs mutares-Aktie:

11,40 EUR -1,30% (12.07.2018, 15:13)



ISIN mutares-Aktie:

DE000A0SMSH2



WKN mutares-Aktie:

A0SMSH



Ticker-Symbol mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil mutares AG:



Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX) beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu steigern und so Mehrwert zu schaffen. Dies gelingt uns, indem wir Verbesserungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette erschließen und damit die Profitabilität der übernommenen Beteiligungen stärken. (12.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - mutares-Aktie: Hohe Dividendenrendite dürfte Schnäppchenjäger anlocken – AktienanalyseDie Aktie von mutares (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX) gehörte um die Jahreswende 2017/18 zu den Top-Performern des deutschen Aktienmarkts, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Angetrieben von den Spekulationen um den Börsengang der Tochter STS Group sei es von rund 12 Euro auf mehr als 20 Euro nach oben gegangen. Doch dann sei Ernüchterung eingekehrt. Die Papiere seien sogar unter ihr Ausgangsniveau zurückgefallen. Grund sei der missratene Börsengang von STS. Der Sprung auf das Parkett sei dem Nutzfahrzeug-Systemlieferanten nur mit Hängen und Würgen gelungen. Der Emissionspreis habe mit 24 Euro unterhalb der Bookbuildingspanne gelegen, die von 26 bis 32 Euro gereicht habe. STS und mutares hätten die ungewöhnliche Zuteilung mit dem "herausfordernden Marktumfeld" begründet.Immerhin sei es gelungen, die geplanten 2,3 Mio. Aktien fast vollständig an den Mann zu bringen. Das Platzierungsvolumen habe sich auf rund 52 Mio. Euro belaufen. Hiervon seien der STS Group brutto 24 Mio. Euro zugeflossen. Die Muttergesellschaft wiederum habe einen Bruttoemissionserlös von gut 28 Mio. Euro erzielt, wobei die Greenshoe-Option nur teilweise habe ausgeübt werden können.Unterdessen habe mutares vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr gemeldet, die sich durchaus sehen lassen könnten: Die Münchner Beteiligungsgesellschaft habe den Umsatz 2017 um rund 38 Prozent auf 899,7 Mio. Euro gesteigert. Dazu hätten insbesondere die erstmals in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften der STS-Gruppe, der Balcke-Dürr-Gruppe und La Meusienne beigetragen. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich auf 67,1 Mio. Euro belaufen (Vorjahr: 50,6 Mio.).Auch weil der Small Cap deutlich unter seinem inneren Wert notiere, sei eine Erholungsrally in den Bereich von 14 bis 15 Euro denkbar. Für einen unmittelbar bevorstehenden Anstieg spreche auch die Ausschüttung der Dividende von einem Euro je Aktie nach der Hauptversammlung am 20. Juli. Die Dividendenrendite von aktuell fast neun Prozent dürfte Schnäppchenjäger anlocken, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link