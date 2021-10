Börsenplätze mic-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs mic-Aktie:

2,84 EUR +3,65% (26.10.2021, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs mic-Aktie:

2,78 EUR +0,72% (26.10.2021, 14:14)



ISIN mic-Aktie:

DE000A254W52



WKN mic-Aktie:

A254W5



Ticker-Symbol mic-Aktie:

M3BK



Kurzprofil mic AG:



Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur mic AG. (26.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mic-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Die Rahmenbedingungen für die mic-Tochter Pyramid Computer GmbH seien aktuell durchaus anspruchsvoll. Denn der Hersteller von Selbstbedienungsterminals kämpfe derzeit, wie viele andere Unternehmen auch, mit Engpässen in der Materialversorgung. Daher würden die Aktienanalysten von SMC Research es als eine gute Nachricht einstufen, dass die Unternehmensprognose, die einen Umsatz von 58,0 bis 63,0 Mio. Euro sowie ein EBIT von 4,9 bis 5,3 Mio. Euro vorsehe, weiterhin als erreichbar eingestuft werde, auch wenn als einschränkende Bedingung die "Verfügbarkeit beim Einkauf von Komponenten" angeführt werde. Vertriebsseitig entwickle sich Pyramid in jedem Fall sehr erfreulich.Der nächste große Entwicklungssprung könnte die Akquisition der faytech AG sein. Die komplexe internationale Struktur des Übernahmekandidaten habe allerdings dazu geführt, dass die Due Diligence länger dauere als erwartet. Nun werde mit der Unterzeichnung eines Kaufvertrags im vierten Quartal gerechnet, zuvor sei ein Abschluss bis zum 1. Oktober anvisiert worden.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten als Reaktion auf die jüngste Entwicklung nun eine Übernahme zum 31. Dezember unterstellt und wegen der Materialversorgungsprobleme ihre Schätzungen für Pyramid und faytech etwas konservativer formuliert. Nach wie vor sähen sie für den Konzern, mit oder ohne faytech, positive Wachstums- und Margensteigerungsperspektiven, die in einem neuen Kursziel von 5,40 Euro (zuvor: 6,00 Euro) zum Ausdruck kämen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link