Alte Klassiker in der modernen Onlinevariante

Slots neben Tischspielen sehr beliebt

Was früher der einarmige Bandit war, sind heute vielfältige Slots, die in unterschiedlicher Aufmachung und von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Ob klassische Früchte-Jagd oder die Suche nach der goldenen Sieben, oft wird so viel Vielfalt angeboten, dass es schwerfällt, sich zu entscheiden.



Ein wichtiger Faktor bei Slots im Internet ist der Gewinn von Freispielen. Nicht jeder Slot bietet diese Möglichkeit an, bei vielen ist dies aber möglich. Häufig wird dabei auf das Erreichen eines Scatter-Symbols gesetzt. Taucht dieses Symbol dreimal auf, werden Freispiele gewonnen. Die Anzahl und die Wertigkeit sind abhängig vom jeweiligen Slot.



Eine andere Gewinnmöglichkeit ist die Ausschüttung von progressiven Jackpots. Diese wachsen mit jeder Umdrehung durch alle Spieler an und werden spontan an eine Person ausgeschüttet. Jackpot-Slots haben während des regulären Spiels eine geringere Auszahlungsquote, die Spieler setzen hier auf den Gewinn des Potts.



Live-Spaß im Livecasino

Viele Online-Casinos bieten darüber hinaus eine Live-Rubrik an. Diese unterscheidet sich von den klassischen Slots und Spielen insoweit, dass hier tatsächlich live gespielt wird. Ob Monopoly, Glücksrad oder Baccarat, die Spielauswahl ist groß und bietet für alle Interessen das passende Angebot. Natürlich dürfen auch Roulette und Blackjack im Livebereich nicht fehlen.



Dazu kommt das Angebot von Video-Poker, welches Pokerfans besonders begeistert. Beim Videopoker kann der Spieler die Ziehung der Karten live per Video verfolgen und damit die Spannung noch einmal erhöhen. Eine eigene Webcam ist natürlich nicht nötig, es kann also weiterhin genüsslich im Pyjama vom Sofa aus gespielt werden.



Spaßfaktor hoch aufgrund von Abwechslung

Es ist nicht zuletzt die Abwechslung, die den Spaßfaktor im Onlinecasino drastisch erhöht. Hinzu kommt, dass Interessenten jederzeit spielen können, sogar während der Mittagspause. Mit Seriosität und einem umfangreichen Angebot haben sich Onlinecasinos mittlerweile einen festen Stand auf dem Markt des Glücksspiels erobert. Für sehr viele Spieler ist der Wechsel in eine lokale Spielbank dank des vielfältigen Angebots heute gar nicht mehr relevant. (07.05.2021/ac/a/m)









