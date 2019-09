Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil mVISE AG:



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (05.09.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - mVISE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V).Mit seinen Zahlen für das erste Halbjahr sei mVISE unter den Erwartungen geblieben, was eine heftige Kursreaktion an der Börse ausgelöst habe. Vor allem die Ergebnisentwicklung sei schwach gewesen, anstelle der für dieses Jahr angekündigten deutlichen Margenverbesserung sei das EBIT des ersten Halbjahrs spürbar ins Minus gerutscht.mVISE begründe die Entwicklung mit einer Reihe von Ursachen, zu denen vor allem erhebliche Verzögerungen auf Partnerseite beim Vermarktungsstart von elastic.io gehören würden. Hinzugekommen seien zwischenzeitliche Auslastungsprobleme im Beratungsgeschäft und eine immer noch unbefriedigende Umsetzung der aussichtseichen Vertriebs-Pipeline von SaleSphere in Umsätze.Vor diesem Hintergrund habe mVISE seine Prognose für 2019, die von einem Umsatzwachstum zwischen 15 und 30 Prozent auf 26 bis 29 Mio. Euro sowie einer deutlichen Verbesserung der EBIT-Marge auf 10 bis 12 Prozent ausgehe, nun als sehr ehrgeizig bezeichnet, sie aber dennoch bestätigt. Die Zuversicht begründe der Vorstand mit der Tatsache, dass die Belastungsfaktoren des ersten Halbjahrs inzwischen überwunden sind und dass der Marktstart in den Vertriebspartnerschaften erfolgt sei. Vor allem aber verweise das Unternehmen auf die zum Jahresende anstehende Verlängerung der OEM-Verträge, aus der hohe Lizenzzahlungen zu erwarten seien.Vor diesem Hintergrund betrachte der Analyst den jüngsten Kursrutsch als nicht angemessen und traue der Aktie ein sehr hohes Kurspotenzial zu. Obwohl sich sein Kursziel aufgrund der vorsichtigeren Annahmen sowie der erhöhten Aktienzahl auf 6,20 Euro (alt: 6,80 Euro) ermäßigt habe, signalisiere es für die mVISE-Aktie ein Verdopplungspotenzial.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt auf dieser Grundlage sein Urteil "buy". (Analyse vom 05.09.2019)