Die mRNA-Impfstoff-Produzenten BioNTech/Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) und Moderna würden zu den großen Gewinnern der Pandemie zählen. Durch die schnelle Entwicklung und Zulassung ihrer Vakzine hätten beide Unternehmen stark wachsen können. Dieses Wachstum solle jedoch noch nicht zu Ende sein. Die britische Analysefirma Airfinity rechne dabei mit beinahe einer Verdopplung der Erlöse von BioNTech und Moderna im Jahre 2022. Einer der Gründe für den erwarteten Umsatzsprung liege in der steigenden Nachfrage nach Auffrischungs-Impfungen. Wie das "Handelsblatt" mitteile, sei die "Booster"-Impfung in den USA und der EU bereits zugelassen. Dabei sei in vielen Ländern die dritte Impfung, gerade bei älteren Patienten und Risikogruppen, bereits gängig. Auch die Zulassung für den Einsatz bei Kindern sei in Sicht.



Neben der Auffrischungs-Impfung sei der Bedarf in Entwicklungs- und Schwellenländern nach wie vor ungebrochen hoch. So seien nach Schätzung von Airfinity gerade einmal 30 Prozent der Weltbevölkerung vollständig geimpft. Es werde angenommen, dass dieser Wert in manchen Ländern sogar noch unter zehn Prozent liege. In diesen Ländern erziele BioNTech/Pfizer sowie Moderna bereits jeweils rund ein Viertel und einen Fünftel ihrer Umsätze.



Gerade aufgrund der hohen Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten der mRNA-Vakzine, welche sonst kein anderer Impfstoff bislang habe erreichen können, sowie Lieferengpässen bei der Konkurrenz bestehe die Chance, zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Somit sollten auch die hohen Preise der mRNA-Vakzine weiter gehalten werden können.



Zusätzlich fehle es aktuell an Konkurrenz auf dem mRNA-Markt. Sowohl CureVac als auch Sanofi (ISIN FR0000120578/ WKN 920657) hätten ihre ersten mRNA-Impfstoff-Projekte mittlerweile aufgegeben. Berichten des "Handelsblatts" zufolge seien bei der zweiten Impfstoffgeneration von CureVac mit GlaxoSmithkline (GSK) (ISIN GB0009252882/ WKN 940561) bislang die klinischen Studien noch nicht angelaufen. Der proteinbasierte Impfstoff von Sanofi in Zusammenarbeit mit GSK befinde sich aktuell noch in Phase 3 der Studie.



Die Vakzin-Produzenten sähen sich jedoch auch gewissen Risiken ausgesetzt. Wie vom "Handelsblatt" beschrieben, seien sie sehr abhängig von politischen Entscheidungen zur Impfkampagne. Auch die Medienberichterstattung über Impfstoffe und die Pandemie hätten einen direkten Einfluss auf die Bevölkerung des Landes und deren Impfbereitschaft.



Zusätzlich solle erwähnt sein, dass manche Marktbeobachter die Aktien als stark überbewertet einstufen würden. Der Analyst Geoff Meacham von der Bank of America bezeichne das Hoch der Moderna-Aktie am 10. August als gar "lächerlich" und sehe eine Korrektur von bis zu 75 Prozent des Kurses als realistisch.



Ebenfalls gebe es Unsicherheit mit Blick in die Zukunft über das Jahr 2022 hinaus. Die Mehrheit der Analysten gehe von deutlich sinkenden Erträgen im Covid-Geschäft ab 2023 aus, wie einem Artikel des "Handelsblattes" zu entnehmen sei. (26.10.2021/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Veränderungen in der Medizin brauchen Zeit, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.So sei an dem mRNA (Messenger Ribonucleic Acid)-Verfahren über zwei Jahrzehnte lang geforscht worden, ohne größere Beachtung in der breiten Bevölkerung zu finden. Durch den Beginn der Pandemie habe sich dies jedoch schlagartig geändert. In Rekordzeit hätten mRNA-Impfstoffe entwickelt werden können und gezeigt, dass das Prinzip funktioniere, und die vielen Vorzüge der Technologie unter Beweis gestellt. Dies habe bei den Unternehmen BioNTech SE (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) und Moderna Inc. (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) für rasant steigende Aktienkurse und Umsatzrekorde gesorgt, wie die "Welt" berichtet habe.Viele Wissenschaftler sähen in mRNA eine große Zukunft. Im Vergleich zu klassischen Impfstoffen biete die neue Technologie etliche Vorteile. So lasse sich die mRNA schnell, kostengünstig und in großen Mengen produzieren. Der Mitgründer und CEO von BioNTech SE, Ugur Sahin, habe verkündet, die Technologie habe ein Riesenpotenzial und das "Verfahren hat die Tür zu einer neuen Klasse von Arzneimittel geöffnet, die bisher ungelöste Herausforderungen in der Medizin adressieren könnte". Auch der mRNA-Pionier, Ingmar Hoerr, Gründer von CureVac (ISIN NL0015436031/ WKN A2P71U), betone, "der Ansatz eröffnet ein ganzes Universum an Möglichkeiten". So würden aktuell laut "Welt" dutzende Studien mit mRNA-Präparaten durchgeführt - in Bereichen von Infektionskrankheiten über Krebs bis zu Autoimmunerkrankungen.Der praktische Anwendungsbereich sei anfangs bei BioNTech und CureVac auf Krebstherapien fokussiert gewesen. Der Vorteil sei, laut Ugur Sahin, dass ein Impfstoff präzise für einen bestimmten Tumor maßgeschneidert, individualisiert und schnell hergestellt werden könne. Dadurch könne speziell auf den Patienten eingegangen werden, was mit der etablierten Technologie nicht möglich gewesen sei. Damit komme man dem Ziel der personalisierten Medizin näher, wo jeder Patient eine speziell angepasste Therapie erhalte.Krebsforscher Niels Halama sehe die Entwicklung der mRNA-Technologie jedoch noch relativ am Anfang. So gebe es noch eine riesige Vielfalt von Möglichkeiten, bei welchen mRNA große Erfolge erzielen könnte.