NASDAQ-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:

426,93 EUR +12,10% (09.09.2021, 16:43)



ISIN lululemon athletica-Aktie:

US5500211090



WKN lululemon athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie Deutschland:

33L



Nasdaq Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil lululemon athletica inc:



lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) ist ein Designer, Distributor und Einzelhändler von Sportbekleidung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigene Geschäfte und Direct to Consumer. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Verkaufsstellen, Ausstellungsräumen, Verkäufen von temporären Standorten, Verkäufen an Großhandelskonten, Lagerverkäufen sowie Lizenz- und Lieferverträgen tätig. Das Segment Direct to Consumer generiert Umsätze mit seinen E-Commerce-Websites lululemon und ivivva, www.lululemon.com und www.ivivva.com, sowie anderen länder- und regionsspezifischen Websites. Es bietet eine Reihe von Bekleidung und Accessoires für Frauen, Männer und Jugendliche.



Das Bekleidungssortiment des Unternehmens umfasst Artikel wie Hosen, Shorts, Tops und Jacken für einen gesunden Lebensstil und sportliche Aktivitäten wie Yoga, Laufen, Training, die meisten anderen schweißtreibenden Aktivitäten und sportliche Kleidung für junge Frauen. Das Unternehmen bietet auch fitness-relevante Accessoires an, darunter eine Reihe von Artikeln wie Taschen, Socken, Unterwäsche, Yogamatten und Wasserflaschen. (09.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - lululemon athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) unter die Lupe.Mit ganz starken Zahlen zum zweiten Quartal habe der kanadische Sportbekleidungsanbieter am Mittwoch nach US-Börsenschluss für Aufsehen gesorgt. Der Spezialist für Yogabekleidung habe die Erwartungen übertroffen und die Prognose angehoben.Trotz der guten Ergebnisse würden sich bei lululemon aber noch immer Folgen der Corona-Krise bermerkbar machen. Neue Lockdowns in Vietnam etwa würden die Lieferketten des Konzerns belasten. Niedrigere Kapazitäten bei der Luftfracht und Probleme in den Häfen würden sich ebenfalls negativ auswirken.lululemon könne trotz Corona-Krise überzeugen. Bekomme der Konzern die noch bestehenden Probleme in den Griff, sei künftig sogar noch mehr drin. Grundsätzlich würden die Produkte jedenfalls weiter voll den Geschmack der Kunden treffen. Auch wenn die Bewertung mit einem KGV von 51 nicht mehr günstig sei, könnten Anleger die Gewinne angesichts des Wachstums deshalb vorerst weiter laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.09.2021)Börsenplätze lululemon athletica-Aktie:Tradegate-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:362,60 EUR +12,56% (09.09.2021, 16:40)