Börsenplätze lululemon athletica-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:

270,65 EUR -10,74% (09.09.2020, 21:28)



NASDAQ-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:

316,38 EUR -9,55% (09.09.2020, 21:05)



ISIN lululemon athletica-Aktie:

US5500211090



WKN lululemon athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie Deutschland:

33L



Nasdaq Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil lululemon athletica inc:



lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) ist ein Designer, Distributor und Einzelhändler von Sportbekleidung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigene Geschäfte und Direct to Consumer. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Verkaufsstellen, Ausstellungsräumen, Verkäufen von temporären Standorten, Verkäufen an Großhandelskonten, Lagerverkäufen sowie Lizenz- und Lieferverträgen tätig. Das Segment Direct to Consumer generiert Umsätze mit seinen E-Commerce-Websites lululemon und ivivva, www.lululemon.com und www.ivivva.com, sowie anderen länder- und regionsspezifischen Websites. Es bietet eine Reihe von Bekleidung und Accessoires für Frauen, Männer und Jugendliche.



Das Bekleidungssortiment des Unternehmens umfasst Artikel wie Hosen, Shorts, Tops und Jacken für einen gesunden Lebensstil und sportliche Aktivitäten wie Yoga, Laufen, Training, die meisten anderen schweißtreibenden Aktivitäten und sportliche Kleidung für junge Frauen. Das Unternehmen bietet auch fitness-relevante Accessoires an, darunter eine Reihe von Artikeln wie Taschen, Socken, Unterwäsche, Yogamatten und Wasserflaschen. (09.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - lululemon athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ Ticker-Symbol: LULU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.lululemon sei einer der Gewinner der Corona-Krise. So habe das Virus den Menschen die positive Korrelation von (regelmäßigem) Sport und Gesundheit intensiv vor Augen geführt - und zudem das Training in den heimischen vier Wänden salonfähig gemacht. Am Dienstag habe der US-Hersteller von Sportbekleidung die mit Spannung erwarteten Zahlen fürs zweite Quartal 2020 präsentiert. Die hätten zwar die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten übertroffen. Doch es gebe einen Haken.lululemon habe 74 Cent pro Aktie verdient und damit deutlich über den prognostizierten 56 Cent pro Aktie gelegen. Der Gewinn habe jedoch 23 Prozent unter den 96 Cent gelegen, die im Vorjahresquartal in den Büchern gestanden hätten.Die Einnahmen seien um zwei Prozent auf 903 Millionen Dollar gestiegen und hätten damit ebenfalls über den Schätzungen von 834 Millionen Dollar gelegen. Der Umsatz des Unternehmens habe in erster Linie von starken Erlösen im Direktvertrieb profitiert, die den erheblichen Umsatzrückgang in den stationären Geschäften hätten überkompensieren können.Das Problem: Der Sportartikel-Hersteller habe keine konkrete Prognose für das Fiskaljahr 2020 abgegeben. Die Amerikaner seien lediglich vorsichtig optimistisch für die zweite Jahreshälfte. Die lululemon-Aktie gerate dadurch im frühen US-Handel stark unter Druck und notiere aktuell rund acht Prozent tiefer bei 321 Dollar.Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung (Ausgabe 23/20) gefolgt sind, liegen trotz des heutigen Kursrücksetzers noch im Plus und bleiben auf dem Spielfeld, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 350,00 Euro. (Analyse vom 09.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsen¬medien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt.