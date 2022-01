Tradegate-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:

294,45 EUR -5,81% (10.01.2022, 18:27)



NASDAQ-Aktienkurs lululemon athletica-Aktie:

333,01 USD -6,25% (10.01.2022, 18:24)



ISIN lululemon athletica-Aktie:

US5500211090



WKN lululemon athletica-Aktie:

A0MXBY



Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie Deutschland:

33L



Nasdaq Ticker-Symbol lululemon athletica-Aktie:

LULU



Kurzprofil lululemon athletica inc:



lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) ist ein Designer, Distributor und Einzelhändler von Sportbekleidung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigene Geschäfte und Direct to Consumer. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Verkaufsstellen, Ausstellungsräumen, Verkäufen von temporären Standorten, Verkäufen an Großhandelskonten, Lagerverkäufen sowie Lizenz- und Lieferverträgen tätig. Das Segment Direct to Consumer generiert Umsätze mit seinen E-Commerce-Websites lululemon und ivivva, www.lululemon.com und www.ivivva.com, sowie anderen länder- und regionsspezifischen Websites. Es bietet eine Reihe von Bekleidung und Accessoires für Frauen, Männer und Jugendliche.



Das Bekleidungssortiment des Unternehmens umfasst Artikel wie Hosen, Shorts, Tops und Jacken für einen gesunden Lebensstil und sportliche Aktivitäten wie Yoga, Laufen, Training, die meisten anderen schweißtreibenden Aktivitäten und sportliche Kleidung für junge Frauen. Das Unternehmen bietet auch fitness-relevante Accessoires an, darunter eine Reihe von Artikeln wie Taschen, Socken, Unterwäsche, Yogamatten und Wasserflaschen. (10.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - lululemon athletica-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Sportswear-Anbieters lululemon athletica inc. (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) unter die Lupe.lululemon athletica verärgere mit schlechten Nachrichten die Anleger. Das Unternehmen habe seine Prognosen für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres gesenkt. Ursächlich dafür seien die Auswirkungen der Omikron-Variante des Corona-Virus auf das Geschäft.lululemon habe gesagt, dass man für das vierte Quartal einen Umsatz am unteren Ende der Spanne von 2,13 bis 2,17 Mrd. Dollar erwarte. Der bereinigte Gewinn pro Aktie werde ebenfalls am unteren Ende der Spanne von 3,25 bis 3,32 Dollar taxiert. Analysten seien von einem Gewinn von 3,34 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,17 Mrd. Dollar ausgegangen."Wir haben die Weihnachtssaison in einer starken Position begonnen, spüren aber nun die Negativ-Folgen der Omikron-Variante, also erhöhte Kapazitätsbeschränkungen, eingeschränkte Personalverfügbarkeit und reduzierte Betriebszeiten an bestimmten Standorten", habe lululemons Chief Executive Officer Calvin McDonald gesagt, wie CBNC berichte.Klar, Omikron bereite Einzelhändlern wie lululemon Sorgen. Dennoch sehe DER AKTIONÄR die Aktie langfristig nach wie vor positiv, da die Produkte bei den Kunden gut ankommen würden. Wer von Anfang dem Tipp gefolgt ist, liegt mit rund 15 Prozent vorn und bleibt bei der lululemon athletica-Aktie weiterhin dabei, so Carsten Kaletta. Das Kursziel laute 450 Euro. (Analyse vom 10.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze lululemon athletica-Aktie: