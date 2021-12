Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe mit einem Abschlag von 0,4 Prozent geschlossen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland habe zuletzt hingegen um 0,8 Prozent zugelegt. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong sei es für den Hang-Seng-Index um 0,3 Prozent abwärts gegangen (ISIN HK0000004322 / WKN 145733). Zurückhaltung präge das Geschehen zum Jahresende.



Auf der Terminseite sei es am heutigen letzten Handelstag sehr ruhig. In Deutschland finde auch nur ein verkürzter Handel bis 14 Uhr statt. In den USA würden am Nachmittag noch ein paar Konjunkturdaten veröffentlicht: Unter anderem die Erstantrage zur Arbeitslosenhilfe (Wochendaten) und der Geschäftsklimaindex MNI Chicago Purchasing Manager Index.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am letzten Handelstag des Börsenjahres 2021 sieht es nach einem ruhigen Jahresausklang aus, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach einer fünftägigen Erholungsrally und einem Rücksetzer am Vortag dürfte der Leitindex DAX am Donnerstag auf der Stelle treten.Das Handelshaus IG taxiere den Index rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15.850 Punkten quasi unverändert. Damit könne der DAX gute Vorgaben aus den USA voraussichtlich nicht in Gewinne ummünzen. Dort sei der Leitindex Dow Jones Industrial kurz vor der Schlussglocke auf ein Rekordhoch gestiegen. Jones Industrial sei im späten Handel auf einen Höchststand von 36.571,55 Punkten gestiegen und habe letztlich 0,25 Prozent auf 36.488,63 Zähler gewonnen.