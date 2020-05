Aus einem relativ einfachen Grund: Der langfristige Anlageplan könne sich sehr oft falsch anfühlen, auch wenn er grundsätzlich richtig sei. Wer einen Anlagehorizont von zehn, 20 oder mehr Jahren ausschöpfen wolle und frei von kurzfristigen Verpflichtungen für die Geldanlage sei, bringe gute Voraussetzungen mit, um den langfristigen Erfolg mit Aktien strategisch zu planen. Dieser Plan werde jedoch beinahe täglich auf die Probe gestellt.



Am Aktienmarkt herrsche eine "gnadenlose" Transparenz, Schwankungen des Portfolios könnten börsentäglich in Echtzeit beobachtet werden. Umrahmt würden die Marktbewegungen von einer umfangreichen Berichterstattung in den Medien. Wer als Anleger das Bedürfnis verspüre, sich täglich zu informieren, könne auf riesige Datenmengen zurückgreifen und tausende von Meinungen einholen. Alles werde furchtbar, alles werde wunderbar, dieses Mal sei alles anders - der Interpretation seien keine Grenzen gesetzt. Wie schaffe man es also, diszipliniert zu bleiben und die unwichtigen Nebengeräusche auszublenden? Indem man sich immer wieder auf den langfristigen Anlageplan berufe und sich die entscheidenden Fragen stelle: Welchen Anlagehorizont habe ich zur Verfügung? Warum habe ich die Anlageklassenverteilung so gewählt und passe es grundsätzlich zu meinen Anlagezielen?



Die Gefahr bestehe seit jeher, dass man den langfristigen Plan genau zur falschen Zeit über den Haufen werfe. Genau dann, wenn der emotionale Druck am höchsten sei: In scharfen Abwärtsphasen, in furchterregenden und unsicheren Zeiten. Hier fühle sich der langfristige Plan vielleicht sogar hochgradig falsch an. Die monetäre "Belohnung" für die Belastbarkeit folge nicht immer auf dem Fuß. In den vergangenen Monaten habe es der Markt mal wieder geschafft, dass sich viele Anleger aus Aktien verabschiedet hätten - und man könne getrost unterstellen, dass so manche langfristige Strategie dadurch empfindlich aus der Bahn geworfen worden sei. Die schnelle Markterholung nach dem Corona-Crash habe viele Anleger wieder versöhnt, die geduldigen Marktteilnehmer belohnt und neue Hoffnungen geweckt. Aber darum gehe es gar nicht - kurzfristig könne der Aktienmarkt durchaus noch einige Kapriolen schlagen und Anlegern den letzten Nerv rauben. Es könnten neue Tiefpunkte gesetzt werden, die Markterholung könne sich verzögern, neue Probleme könnten entstehen - wer könne das schon mit Gewissheit sagen?



Mit Disziplin und Geduld zum langfristigen Anlageerfolg! Klinge langweilig? Vielleicht gelingt es Ihnen ja, Aufwärtsbewegungen am Aktienmarkt komplett einzufangen und Abwärtsbewegungen mit exaktem Timing zu vermeiden; zugegeben, dann schlagen Sie die langfristige Aktienmarktrendite um Längen, müssen sich nicht mit dem Thema Disziplin und Geduld beschäftigen und brauchen gewiss auch keine strategischen Ratschläge, so die Experten von Grüner Fisher Investments. Ansonsten gelte: Wer sich in kritischen Marktphasen auf seine langfristige Anlagestrategie besinne, steigere seine Erfolgschancen. (28.05.2020/ac/a/m)







Für die meisten Anleger ist die langfristige Rendite der Aktienmärkte mehr als ausreichend, um die eigenen Anlageziele zu erreichen, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Nur mit dem Weg dorthin seien eben die wenigsten einverstanden. Die hohe Volatilität zehre an den Nerven, schmerzhafte Abwärtsphasen und endlos erscheinende Durststrecken gelte es zu überwinden. Dennoch sei und bleibe es ein erfolgreiches Konzept, eine langfristige Strategie festzulegen und diese Marschroute auch beizubehalten. Warum sei es so schwer, wenn es sich so einfach anhöre?