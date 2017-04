Harley-Davidson-Aktie:



Memphis (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktienanalyse von Analyst Rommel Dionisio von Wunderlich Securities:

Aktienanalyst Rommel Dionisio vom Investmenthaus Wunderlich Securities bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien von Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) zu halten.

Die Analysten von Wunderlich Securities berichten, dass die vier größten japanischen Wettbewerber von Harley-Davidson Inc. (Honda, Yamaha, Suzuki und Kawasaki) nur in begrenztem Umfang Werbe- und Preisaktionen durchführen würden.

Da die Visibilität in Bezug auf eine Erholung des gesamten Motorrad-Marktes in den USA aber noch nicht besonders gut sei, sollten Investoren an der Seitenlinie bleiben, so der Ratschlag von Analyst Rommel Dionisio.

In ihrer Harley-Davidson-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wunderlich Securities den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 52,00 USD.

Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne.