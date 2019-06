Für langfristig orientierte Anleger mit einem Faible für kleine Nebenwerte und entsprechender Risikoneigung könnte sich ein Einstieg zum aktuellen Kurs lohnen, so die Experten von "AnlegerPlus News". Das mittelfristige Kursziel würden sie bei 6,00 Euro sehen, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 3,30 Euro platziert werden. (Ausgabe 6/2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze infas Holding-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs infas Holding-Aktie:

4,06 EUR (06.06.2019)



ISIN infas Holding-Aktie:

DE0006097108



WKN infas Holding-Aktie:

609710



Ticker-Symbol infas Holding-Aktie:

IFS



Kurzprofil infas Holding AG:



Die infas Holding AG (ISIN: DE0006097108, WKN: 609710, Ticker-Symbol: IFS) vereint Unternehmen, die aus verschiedenen Perspektiven die Gesellschaft abbilden. Das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft nutzt dazu Messinstrumente der empirischen Sozialforschung und ermittelt Aussagen über Denken und insbesondere Handeln in der Bevölkerung. infas quo führt Marktforschung im klassischen Sinn durch und berät Unternehmen verschiedener Branchen auf Basis empirischer Erhebungen. infas 360 wiederum beschreibt und interpretiert die Welt als Handelsmarkt. Die darin agierende Gesellschaft segmentiert sie in Zielgruppen. infas 360 nutzt dafür eine einzigartige Datenvielfalt und analysiert diese mit einem innovativen Disziplinmix. (07.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - infas Holding-Aktienanalysen von "AnlegerPlus News":"Infas-Umfragen" zu aktuellen politischen Themen sind bekannt. Weniger bekannt ist: Die für diese Umfragen verantwortlich zeichnende infas Holding AG (ISIN: DE0006097108, WKN: 609710, Ticker-Symbol: IFS) ist börsennotiert, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Seit den Anfangszeiten des Neuen Markts sei das einst als "Hunzinger Information AG" firmierende Unternehmen börsennotiert. Nach dem drastischen Kurseinbruch Anfang der 2000er Jahre und vieler Rückschläge könne das inzwischen umfirmierte Unternehmen in den letzten Jahren wieder eine ansprechende Unternehmensentwicklung vorweisen.Die börsennotierte Holding habe vier operativ tätige Tochtergesellschaften, allen voran die infas GmbH, die seit 1959 für Unternehmen, Wissenschaft und Politik forsche und diese berate. Diese Tochter beschäftige aktuell rund 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen und zähle zu den Top-20 der größten empirischen Forschungsunternehmen in Deutschland. Daneben würden noch die infas 360 und die infas quo als Unternehmen für Marketing und strategische Marktforschung zum Konzern sowie die kürzlich erworbene Lutum + Tappert als IT-Dienstleister zählen.Das Jahr 2018 sei für die Branche der Markt- und Sozialforschung kein leichtes Jahr gewesen, insbesondere die "Großen" im Markt wie z. B. Gf K oder Kantar TNS Deutschland hätten mit Problemen zu kämpfen gehabt, da in Europa seit 2012 kein Wachstum mehr beobachtet werden könne. Hingegen habe der Mittelstand durchaus Zuwächse verzeichnen können, wie auch die infas Holding AG, die mit ihren Tochtergesellschaften nunmehr mit Platz 6 zu den "Big Four" der Branche aufgeschlossen habe.Neben den ordentlichen Geschäftszahlen spreche auch die Aktionärsstruktur für das Unternehmen. So würden die Effecten-Spiegel AG und die Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV jeweils 20% der insgesamt ausstehenden neun Millionen Aktien halten. Hinzu kämen die Unternehmerfamilie Döbert und das Heidelberger Family-Office PEN mit wesentlichen Anteilen. Der Streubesitz liege ausweislich der Unternehmenshomepage bei rund 35%. Alle diese Investoren könnten sich insbesondere in den letzten beiden Jahren über eine Kursverdoppelung auf jetzt gut vier Euro freuen.Aktuell werde das Unternehmen mit gut 36 Mio. Euro bewertet. Vor dem Hintergrund der hervorragenden Marktstellung und der ansprechenden positiven Entwicklung erscheine den Experten diese Bewertung nicht zu teuer.