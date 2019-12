Technologieführerschaft erfordert Spitzenforschung. Eine europäische DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) sollte sich ausschließlich auf wegweisende Forschungsprojekte konzentrieren - ohne Rücksicht auf die Verteilung auf die einzelnen Mitgliedstaaten - und in der Lage sein, erfolglose Projekte abrupt zu beenden.



Flüchtlinge kommen nach Europa, und nicht in einen bestimmten Mitgliedstaat. Eine dauerhafte Lösung sollte ein gemeinsames Grenzschutzsystem, einen gemeinsamen Rechtsrahmen für Asyl, gemeinsame Grundsätze für die Zuteilung von Personen, denen Asyl gewährt wurde, und gemeinsame Politiken für die Rückführung von Personen, denen die Einreise verweigert wurde, umfassen. Der Schengen-Raum ohne interne Grenzkontrollen muss letztlich auch eine gemeinsame Migrationspolitik haben.



Die Entwicklungszusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung von Drittländern ist ein weiterer Politikbereich mit starken Synergieeffekten und Größenvorteilen. Die chinesischen Bemühungen auf diesem Gebiet sind ein zusätzlicher Grund dafür, dass Europa gemeinsam handelt. Die EU sollte das Mandat der Europäischen Investitionsbank erweitern und ihre Beteiligung an der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung stärker nutzen.



Europa sollte auch in den Bereichen Außenpolitik und Außenvertretung sowie militärische Beschaffung und Verteidigung zusammenarbeiten. Die Vorteile einer europäischen Außenpolitik liegen auf der Hand, aber es gibt erhebliche politische Differenzen unter den Mitgliedstaaten. Initiativen zur Stärkung der europäischen "Soft Power", eine auf Einsparungen ausgerichtete Zusammenarbeit bei Dienstleistungen von Botschaften und Konsulaten sowie regelmäßige Weißbücher zur europäischen Außenpolitik wären konkrete Maßnahmen, um Fortschritte zu erzielen. Für die europäische Verteidigung sollten Anstrengungen in Richtung gemeinsamer Beschaffung, gemeinsamer Infrastrukturen, gemeinsamer Waffenexportpolitik und gemeinsamer Verteidigungsinitiativen unternommen werden.



Drei Hebel zur Verbesserung der Implementierung



All dies zu erreichen, wird nicht einfach sein. Erstens erfordert die verstärkte Bereitstellung europäischer öffentlicher Güter eine Finanzierung. Sie sollte die Gesamtsteuerbelastung für die EU-Bürger nicht erhöhen, sondern Ressourcen auf die europäische Ebene verlagern. Es gibt eine laufende Debatte über neue Finanzierungsinstrumente für den EU-Haushalt. Aber die Bereitstellung europäischer öffentlicher Güter würde sich verzögern, wenn sie mit einer Reform der EU-Finanzen verbunden wäre. Vorläufig sollten neue europäische öffentliche Güter durch höhere Beiträge der Mitgliedstaaten (BNE-Eigenmittel) finanziert werden.



Zweitens ist ein Handeln auf EU-Ebene nur möglich, wenn die Interessen der Mitgliedstaaten nicht zu sehr divergieren. In Politikbereichen, in denen sie zu unterschiedlich sind, werden einige Länder vorangehen und andere später folgen oder auch nicht. Deutschland und Frankreich sollten bei Bedarf bilaterale Initiativen ergreifen, weitere Länder aber stets einladen, mitzuwirken.



Drittens werden sich Kritiker darüber beschweren, dass mehr europäische öffentliche Güter die nationale Souveränität untergraben könnten. Aber dieser Einwand ist oft nur ein Vorwand für mangelnde Reformbereitschaft, und er ist sicherlich nicht zeitgemäß. In den von uns beschriebenen Politikbereichen besteht die Wahl nicht zwischen nationaler und europäischer Souveränität. Sie liegt zwischen europäischer Souveränität und überhaupt keiner Souveränität.



Clemens Fuest

Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft

Präsident des ifo Instituts



Jean Pisani-Ferry

Inhaber des Tommaso Padoa-Schioppa-Lehrstuhls am European University

Institute Senior Fellow bei Bruegel (03.12.2019/ac/a/m)





