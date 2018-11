Die Zolleinnahmen der USA werden dabei um 22,5 Milliarden Dollar steigen. Diese Summe könnte danach in den USA verteilt werden. Der Netto-Gewinn der US-Volkswirtschaft wird demnach rund 18,4 Milliarden Dollar betragen, auch wenn die Zölle die Entscheidungen der US-Konsumenten verzerren werden.



Publikationen



München (www.aktiencheck.de) - Die Importzölle der USA auf chinesische Waren werden zu drei Viertel von den chinesischen Herstellern getragen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die US-Volkswirtschaft erzielt damit rund 18,4 Milliarden Dollar Gesamtnutzen. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die ifo-Forscher Gabriel Felbermayr und Benedikt Zoller-Rydzek vom KOF in Zürich für das Forschungsnetz EconPol Europe geschrieben haben und die am Montag in Brüssel vorgestellt wurde."Zölle sind nichts anderes als Abgaben, deren Last verteilt wird auf ausländische Hersteller und inländische Verbraucher", sagt Felbermayr. "Im Falle der US-Zölle auf chinesische Güter werden drei Viertel der Belastung auf die chinesischen Hersteller verlagert, und die USA erzielen damit erhebliche Einnahmen. Das Probleme mit dem Protektionismus ist, dass er sich tatsächlich wirtschaftlich vorteilhaft auf die USA auswirken kann."