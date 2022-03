München (www.aktiencheck.de) - Das Geschäftsklima für die Veranstaltungswirtschaft hat sich spürbar verbessert, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Der entsprechende Wert der Branche lag im Februar bei minus 21,6 Punkten. Im Januar waren es noch minus 41,1 Punkte gewesen. "Die angekündigten Lockerungen lassen die Branche hoffen", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfragen. "Die Umsatzentwicklung dreht langsam wieder ins Plus", ergänzt er.



Die Erholung des Geschäftsklimas war auf deutlich optimistischere Erwartungen zurückzuführen. Der Erwartungsindikator stieg auf plus 42,2 Punkte, nach minus 0,7 im Januar. Die aktuelle Lage wird hingegen mehrheitlich als schlecht eingeschätzt. Die Inflationsdynamik macht auch vor der Veranstaltungswirtschaft nicht halt. Fast jedes zweite Unternehmen möchte die Preise erhöhen. (11.03.2022/ac/a/m)





