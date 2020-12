Finanzpolitischen Rahmenbedingungen



Das gegenwärtige finanzpolitische Umfeld ist von umfangreichen staatlichen Maßnahmen geprägt, die die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eindämmen sollen. In der Folge wird der öffentliche Haushalt im laufenden Jahr mit einem deutlichen Minus von gut 160 Mrd. Euro bzw. 4,8% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt abschließen. Im weiteren Prognosezeitraum wird das Defizit dann auf 133 Mrd. bzw. 3,8% relativ zum Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 und 84 Mrd. Euro bzw. 2,3% im Jahr 2022 allmählich zurückgeführt.



Euroraum: Aktuelle Shutdown-Maßnahmen verschonen Wertschöpfung in der Industrie



Im Euroraum wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2020 voraussichtlich um 3,0% schrumpfen. Unter der Annahme, dass die im Herbst eingeführten staatlichen Beschränkungen weitgehend unverändert bis März erhalten bleiben, dürfte die Wirtschaftsleistung im erstem Quartal 2021 mit 0,2% annähernd stagnieren. Erst mit der schrittweisen Aufhebung der Beschränkungen ab April wird die wirtschaftliche Aktivität wohl deutlich an Tempo gewinnen und das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2021 voraussichtlich um 4,4% expandieren. Im weiteren Verlauf wird angenommen, dass mit fortschreitender Durchimpfung der Bevölkerung noch bestehende Infektionsschutzmaßnahmen vollständig aufgehoben werden. Somit dürfte sich die konjunkturelle Erholung ab dem dritten Quartal 2021 fortsetzen, wenngleich sich die Zuwachsraten wohl allmählich abschwächen werden. Sie werden aber weiterhin über denen des Produktionspotenzials liegen, so dass sich die Produktionslücke bis Ende 2022 weitgehend schließen dürfte.



Insgesamt wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Euroraum in laufendem Jahr um 7,4% zurückgehen. Dieser Rückgang ist geringer als noch im Herbst angenommen, da das dritte Quartal deutlich stärker ausfiel als erwartet und somit schon ein großer Teil des Einbruchs vom Frühjahr aufgeholt werden konnte. Von den vier größten Volkwirtschaften des Euroraums wird im diesem Jahr wohl Spanien mit -11,7% den kräftigsten Rückgang der Wirtschaftsleistung erleiden. Italien und Frankreich sind mit jeweils -9,3% etwas weniger stark betroffen. In Deutschland dürfte das Bruttoinlandsprodukt kalenderbereinigt mit -5,4% weit weniger stark zurückgegangen sein.



Die Arbeitslosenquote wird im diesem Jahr insgesamt wohl 8,0% betragen und damit nur geringfügig höher sein als im Vorjahr. Im kommenden Jahr dürfte die Arbeitslosigkeit auf 9,2% steigen und im Jahr 2022 dann im Zuge der konjunkturellen Erholung auf 8,7% sinken. Die Inflationsrate wird im diesem Jahr wohl nur bei 0,3% liegen, was maßgeblich auf die im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Energiepreise zurückzuführen ist. Die Kerninflationsrate dürfte bei 1,1% liegen.



Finanzpolitik stützt während und nach der Krise



Zur Finanzierung des Wiederaufbaufonds nimmt die EU-Kommission erstmals selbst Schulden im Umfang von 750 Mrd. Euro am Kapitalmarkt auf, die bis spätestens 2058 zurückgezahlt werden sollen. Dabei sind die Mitgliedsländer die Garantiegeber und haften maximal bis zu ihrem Anteil am EU-Haushalt. Um die Schulden zurückzuzahlen, werden erstmals EU-weite Steuern erhoben. So wird am 1. Januar 2021 in allen Mitgliedsländern eine Abgabe auf nicht recyclebares Plastik eingeführt. Bis spätestens 2023 sollen eine Digitalsteuer und eine CO2-Grenzsteuer folgen. Überdies ist bis 2026 eine Finanztransaktionssteuer geplant.



Weltwirtschaft: Historischer Einbruch



Das Bruttoinlandsprodukt der Welt wird in diesem Jahr voraussichtlich um 3,6% sinken und in den Jahren 2021 und 2022 um 5,8% bzw. 4,2% zulegen. Das Produktionspotenzial wird insbesondere in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften aufgrund der Corona-Pandemie deutlich niedriger eingeschätzt als noch vor Ausbruch der Krise. Zwar wurden die gesundheitspolitischen Eindämmungsmaßnahmen vielerorts von staatlichen Maßnahmen zur Stützung des Unternehmenssektors begleitet, aber es wird wohl dennoch zu einem spürbaren Anstieg der Insolvenzen weltweit kommen. Die gesamtwirtschaftliche Produktionslücke dürfte sich im Euroraum, im Vereinigten Königreich und in den USA bis zum Ende des Prognosezeitraums weitgehend schließen.



Die Inflationsrate in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften dürfte im laufenden Jahr mit 0,8% sehr schwach ausfallen. In den kommenden zwei Jahren werden die Preise etwas stärker anziehen, mit 1,1% bzw. 1,4% aber insgesamt weiter recht verhalten ausfallen. Zum einen werden höhere Lohnsteigerungen im Prognosezeitraum angesichts der zum Teil schon deutlich gestiegenen Arbeitslosigkeit eher unwahrscheinlich sein. Zum anderen dürften die Kapazitäten erst zum Ende des Prognosezeitraums wieder ansatzweise ausgelastet sein.



Der Welthandel wird sich im Winterhalbjahr 2020/21 wohl weiter erholen und im Sommer das Vorkrisenniveau wieder übertreffen. Damit dürfte der weltweite Warenhandel im Winterhalbjahr weniger stark vom Konjunktureinbruch betroffen sein als das globale Bruttoinlandsprodukt. Grund hierfür ist, dass die Infektionsschutzmaßnahmen den grenzüberschreitenden Austausch von Waren wenig einschränken dürften. Alles in allem wird der weltweite Warenhandel in diesem Jahr voraussichtlich um 6,1% schrumpfen und in den Jahren 2021 und 2022 um 6,6% bzw. 4,1% steigen. (16.12.2020/ac/a/m)





