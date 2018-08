Grund hierfür ist die Tatsache, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich besser gewesen ist als in den meisten anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union, und der zu erwartende BREXIT, der rechnerisch zu einer relativen Besserstellung der strukturschwachen Regionen in Deutschland gegenüber dem EU-Durchschnitt führt. "Eine abrupte Einschränkung der Regionalförderung birgt die Gefahr, dass die regionalen Disparitäten in Deutschland künftig wieder zunehmen – mit negativen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen", so Ragnitz weiter. Die Bundesregierung müsse daher in den anstehenden Verhandlungen mit der EU-Kommission alles versuchen, um dieses Horrorszenario für die Regionalförderung noch zu verhindern.



Hintergrund: Die Festlegung von Regionalfördergebieten in den EU-Mitgliedsländern ist strengen europarechtlichen Restriktionen unterworfen. Dabei wird im Regelfall der EU-Durchschnitt bei bestimmten Indikatoren (wie Wirtschaftskraft oder Arbeitslosigkeit) her-angezogen. Zudem darf der Bevölkerungsanteil in Regionalfördergebieten einen von der Europäischen Kommission festgelegten Anteil der nationalen Bevölkerung (Bevölkerungsplafonds) nicht überschreiten. Gegenwärtig beläuft sich der von der EU zugelassene Bevölkerungsplafonds für Deutschland auf knapp 26% der deutschen Bevölkerung.



Die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in Relation zu der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten sowie der angekündigte EU-Austritt Großbritanniens, welcher rechnerisch zu einer "Besserstellung" der deutschen Regionen im Vergleich zum EU-Durchschnitt führt, lassen bei Fortgeltung der aktuellen Fördergebietskriterien eine Absenkung des deutschen Bevölkerungsplafonds ab 2021 auf dann nur noch rund 18,8% der Gesamtbevölkerung Deutschlands erwarten. Ein Großteil bisheriger Regionalfördergebiete wird deswegen nicht länger förderfähig sein. Das ifo Institut hat vor diesem Hintergrund in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen (GEFRA) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie Optionen entwickelt, wie sich die Kriterien zur Bestimmung und Abgrenzung der EU-Regionalfördergebiete (und damit der Fördergebiete für die deutsche GRW-Förderung) nach 2020 weiterentwickeln lassen könnten. Es werden Ansatzpunkte dafür aufgezeigt, wie durch Modifikation bzw. Erweiterung der verwendeten Indikatoren und veränderte Grenzwerte ein höherer Bevölkerungsplafonds für Deutschland erreicht werden könnte, um damit in Anbetracht der fortbestehenden regionalwirtschaftlichen Problemlagen in den strukturschwächeren Räumen auch künftig die regionale Wirtschaftsförderung fortführen zu können. (21.08.2018/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Institut warnt vor einer deutlichen Reduktion der Regionalfördergebiete in Deutschland, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Bei Fortbestand der geltenden Regelungen wird Deutschland ab 2020 nur noch in geringem Maße überhaupt Regionalförderung betreiben können; dies widerspricht nicht nur dem grundgesetzlichen Gebot der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, sondern auch dem erklärten Ziel der deutschen Politik, künftig insbesondere auch die wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum zu unterstützen", so Prof. Dr. Joachim Ragnitz, stellvertretender Geschäftsführer der Niederlassung Dresden des ifo Instituts.