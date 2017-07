Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Exporteure sind in Hochstimmung geraten, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nahezu alle wichtigen Branchen in der Industrie gehen von einem Anstieg ihrer Exporte aus. Wichtigster Treiber des Anstiegs im Juli war die Chemische Industrie. Auf bereits hohem Niveau gaben auch die Unternehmen der Automobil- und Elektroindustrie an, mehr exportieren zu wollen. Kaum noch Zuwächse erwarten hingegen die Unternehmen aus der Textil- und Bekleidungsindustrie.Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts (27.07.2017/ac/a/m)