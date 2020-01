Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die unterschiedliche Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor hält weiter an, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Auf Umfragen basierende Indikatoren deuten jedoch auf eine Aufhellung im Verarbeitenden Gewerbe hin. Die wirtschaftliche Expansion dürfte im Prognosehorizont leicht zulegen mit Raten von 0,3%. Die privaten Konsumausgaben dürften weiterhin der wichtigste Expansionstreiber bleiben. Nach einer rückläufigen Entwicklung im Q4 2019 wird in der ersten Jahreshälfte 2020 wieder mit einer Ausweitung der Industrieproduktion und der Investitionstätigkeit gerechnet. Die Inflationsrate bleibt niedrig im Jahr 2019; sie dürfte sich in der ersten Jahreshälfte 2020 etwas beschleunigen. Neue Prognoserisiken ergeben sich aus dem Konflikt zwischen USA und Iran und den Streiks in Frankreich. Bestehende Risiken aufgrund des Brexits und der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sind jedoch etwas zurückgegangen. (08.01.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.