Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo Institut hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Das neue Maß berücksichtigt, dass Einkommensungleichheit per se nicht schlecht sein muss. Stattdessen werden die Ursachen von Ungleichheit analysiert und in faire und unfaire Faktoren zerlegt. Unfaire Ungleichheit entsteht durch die Existenz von (relativer) Armut oder die Abwesenheit von Chancengerechtigkeit. Faire Ungleichheit hingegen lässt sich auf individuelle Anstrengung und Leistung zurückführen", sagt Peichl. In einer Übersicht von 31 Ländern folgen nach den Top 3 dann Frankreich, Island, Belgien und Deutschland, dann Tschechien und Malta. Die Schweiz liegt auf Platz zehn. Die letzten drei Staaten sind Rumänien, Italien und Litauen.Die Wissenschaftler haben auch einen Langzeitvergleich für die USA angestellt. Danach ist die "unfaire Ungleichheit" dort insbesondere seit 1990 gestiegen, während der Anstieg der Einkommensungleichheit in den 1980er Jahren im Wesentlichen auf faire Faktoren zurückzuführen ist. (Pressemitteilung vom 01.07.2018) (02.07.2018/ac/a/m)