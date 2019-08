Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie erwartet ein Schrumpfen ihrer Produktion. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage des ifo Institutes hervor. Demnach sind die Erwartungen von Juni auf Juli gesunken, und zwar von minus 2,1 auf minus 5,7 Saldenpunkte. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des ifo Institutes:"Die Aussichten für die deutsche Industrie sind derzeit alles andere als rosig", sagt Robert Lehmann, Konjunkturexperte am ifo Institut. "Immer mehr Firmen vermelden, dass sie ihre Produktion im kommenden Vierteljahr drosseln wollen. Damit übersteigt die Zahl der Pessimisten nunmehr sogar deutlich jene der optimistischen Stimmen. Derzeit ist ein Ende der Rezession in der deutschen Industrie nicht absehbar."Besonders stark ging der Wert im Maschinenbau zurück. Dort sackte der Saldo im Juli auf minus 7,3 Saldenpunkte, von plus 1,6 im Juni. Mit Ausnahme der chemischen Industrie zeigt sich der kräftige Rückgang in allen Branchen. (07.08.2019/ac/a/m)