Linz (www.aktiencheck.de) - Die Sommerparty bei den Managern der großen deutschen Unternehmen bekam gestern einen Dämpfer, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Angesichts der drohenden Gefahr einer vierten Corona-Welle und Lieferengpässen in der Industrie sei der ifo-Geschäftsklimaindex von 101,7 Punkten im Juni auf 100,8 Punkte im Juli gesunken. Die Manager-Umfrage habe auch enthüllt, dass 64,00% der Industriebetriebe über Engpässe bei Vorprodukten wie Computerchips klagen würden. Auch würden die Unternehmen mit 101,2 Punkten gegenüber 103,7 Punkten im Juni pessimistischer in das zweite Halbjahr blicken. Die wirtschaftliche Erholung könnte damit holpriger ausfallen als vermutet. Ökonomen würden im 2. Quartal mit einem BIP-Plus von 2,00% für Deutschland nach einem Minus von 1,80% im 1. Quartal rechnen.



EUR/USD habe gestern kaum Bewegung gezeigt und sei in der engen Bandbreite von 1,1760 bis 1,1815 geblieben. Aussichten seitwärts zwischen 1,1750 und 1,1830. (27.07.2021/ac/a/m)



