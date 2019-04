Bonn (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex (Mi., 24.04., 10:00 Uhr) hatte, abgesehen von einer kurzen Erholung im Spätsommer 2018, vom Jahreswechsel 2017/18 bis zum Februar 2019 den Rückwärtsgang eingelegt, so die Analysten von Postbank Research.



Angeführt worden sei die Abwärtsbewegung von den Geschäftserwartungen. Damit habe das wichtigste Konjunkturbarometer für die deutsche Wirtschaft deren bis heute anhaltende Schwächephase richtig vorhergesagt. Im März habe die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen dann aber Ansätze einer Verbesserung gezeigt. Der ifo-Lageindex habe leicht zugelegt. Der Erwartungsindex sei sogar deutlich gestiegen. Hier stelle sich nun die Frage, ob es sich nur um eine temporäre Stimmungsaufhellung handele oder ob dies der Startschuss für eine Trendwende nach oben gewesen sei. Die endgültige Antwort werde man erst in einigen Monaten geben können.



Die Analysten von Postbank Research seien jedoch zuversichtlich, dass sich die Stimmung zumindest im laufenden Monat weiter verbessere. Indikationen für einen kleinen Anstieg des ifo-Lageindexes würden dabei die deutschen Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor liefern, die im April jeweils moderat hätten zulegen können. Überdies habe es zuletzt Anzeichen für eine bevorstehende oder sogar bereits begonnene Erholung der Weltkonjunktur gegeben, wobei vor allem aktuelle Konjunkturdaten und Sentimentindikatoren aus China unerwartet stark ausgefallen seien. Sofern die deutschen Unternehmen von der globalen Konjunktur wieder Rückenwind oder zumindest ein Nachlassen des Gegenwindes verspüren würden, sollte sich dies positiv in ihren Erwartungen niederschlagen. Die Analysten von Postbank Research würden daher für die ifo-Geschäftserwartungen im April mit einem spürbaren Anstieg von 95,6 auf 96,6 Punkte rechnen, für den ifo-Lageindex dagegen nur mit einer leichten Verbesserung von 103,8 auf 104,0 Punkte. Dies ließe dann den ifo-Gesamtindex von 99,6 auf 100,2 Punkte klettern und würde zugleich die Erwartung einer konjunkturellen Verbesserung im 2. Halbjahr 2019 untermauern. (23.04.2019/ac/a/m)



