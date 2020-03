Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex präsentiert sich im März nach vorläufigen Angaben ausgesprochen schwach, so die Analysten der Nord LB.



Die Coronavirus-Krise sei damit in Europa angekommen. Die deutsche Wirtschaft stehe vor großen Herausforderungen. Die an der ifo-Umfrage teilnehmenden Unternehmen seien sich dieser Tatsache offenkundig sehr bewusst. Dies dürfte wahrscheinlich das einzig mögliche noch halbwegs positive Fazit zu den heute gemeldeten Daten zum ifo-Geschäftsklimaindex sein. (19.03.2020/ac/a/m)



